María Corina Machado arriba a Chile y espera darse en Santiago su primer baño de masas desde que partió de Venezuela

La líder de la oposición venezolana estará en la ceremonia del cambio de mando, este miércoles. Ha valorado la invitación de José Antonio Kast y asegura que el presidente electo “entiende muy bien la naturaleza del régimen que existe en Venezuela”

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha emprendido un viaje este martes desde Washington, donde recientemente sostuvo su segunda reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, hasta Santiago para asistir a la ceremonia de traspaso de mando en Chile este miércoles, donde el actual mandatario Gabriel Boric entregará la banda presidencial al republicano José Antonio Kast en la sede del Congreso, en Valparaíso.

La agenda de Machado no solo contempla su participación en el cambio de mando y una visita al Palacio de La Moneda, sino que también ha convocado a los venezolanos residentes en Chile a un encuentro el jueves, a las 17.00 horas, en el Paseo Bulnes, frente al parque Almagro, en el centro de Santiago. De congregar a una multitud -como se prevé-podría ser la primera vez que sea arropada por miles de sus seguidores desde que salió de Venezuela, en 2025.

En Oslo, adonde arribó en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz, tuvo un encuentro con cientos de sus compatriotas en la capital de Noguera durante la tradicional procesión de las antorchas, realizada en homenaje a los ganadores del galardón cada año. Y en Washington también había tenido una reunión con los afiliados en Estados Unidos a su partido, Vente Venezuela, en una convención a finales de febrero; pero sin ser numerosa.

La última participación de Machado en una movilización multitudinaria fue el 9 de enero de 2025 en las calles de Caracas, cuando salió de la clandestinidad para protestar por la toma de posesión de Nicolás Maduro. Minutos después de presentarse en esta marcha, la opositora fue interceptada y detenida por efectivos del régimen chavista, que la obligaron a grabar algunos videos, y luego la liberaron.

Chile es el primer país latinoamericano que Machado visita desde que salió de Venezuela, en diciembre. Su agenda estará repleta de actividades antes de concretar su encuentro con los migrantes venezolanos en la capital chilena. El jueves, la opositora ofrecerá una rueda de prensa, a las 8.30 am, para luego participar en un encuentro ecuménico por “el pueblo de Chile y su nuevo Gobierno” en la Catedral Metropolitana de Santiago, a las 11.00 am. Además, la Municipalidad de Santiago -del alcalde Mario Desbordes, de la derecha tradicional- le entregará la llave de la ciudad en el Palacio Consistorial, a las 13.00 horas. Se espera que a las 15.30 horas acuda a la inauguración de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo (UDD), en honor al expresidente de derecha que gobernó a Chile en dos períodos (2010-2014 y 2018-2022) y falleció en un trágico accidente.

Esta última fue una invitación de una de las hijas de Piñera, Magdalena, que ya en diciembre había acompañado a Machado en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz y, entonces, le había dicho: “Sé que pronto nos vemos en Chile”. En distintas ocasiones, la opositora ha expresado que sentía afecto por el exmandatario fallecido en un accidente de helicóptero el 6 de febrero de 2024.

“Un enorme aprecio por Kast”

En dos entrevistas publicadas en medios chilenos este miércoles, Machado dijo estar emocionada por la visita y agradecida por la invitación de Kast a Chile, donde actualmente residen más de 669.000 venezolanos. En una conversación con El Mercurio, la opositora señaló que “Kast entiende muy bien la naturaleza del régimen que existe en Venezuela y el daño que ha hecho no solamente a los venezolanos, sino a toda la región”.

A La Tercera le planteó que “si alguien tiene claro la absoluta necesidad de avanzar en nuestro país, es precisamente el pueblo chileno”, que siente “un enorme aprecio por el presidente Kast” y que cree que él “ha hecho cosas increíble por la movilización y ahora la unión del país de cara a esta nueva etapa en su historia”. Pero evitó referirse puntualmente a la política migratoria de Kast, que en campaña prometió expulsar a más de 330.000 extranjeros en condición irregular (se estima que la mayoría son venezolanos), instándolos a salir por sus propios medios antes de que él llegara al poder.

Machado aseguró al mismo diario que también quería que los venezolanos volvieran a su país, pero que “el régimen que está en el poder es el mismo, que fue quien de manera brutal expulsó a un tercio de nuestra población” continua en Venezuela. “Imagínate que un tercio de la población de Chile se viera forzado a dejar el país por persecución política o por sobrevivencia para poder mantener a sus hijos, una persona que arriesga su vida saliendo del país simplemente porque siente que no hay futuro, que si permanece sus hijos van a morir, es una tragedia, una cosa desgarradora la que hemos vivido. Y todos queremos lo mismo, que los venezolanos nos podemos reencontrar. Y yo estoy tan agradecida al pueblo chileno como ha acogido a los venezolanos, a mis compatriotas”, agregó.

Valoró que el Gobierno de Gabriel Boric elevó a instancias internacionales, incluyendo a la Corte Penal Internacional documentación y otras pruebas sobre los posibles vínculos del régimen de Maduro con el crimen organizado, en particular con el secuestro y asesinato del teniente opositor Ronald Ojeda en Santiago, el 21 de febrero de 2024, perpetrado por miembros del Tren de Aragua.

Este fin de semana se conoció que el Ministerio Público pidió a la justicia estadounidense interrogar a Maduro, capturado el 3 de enero en Caracas y encarcelado actualmente en Nueva York, en la búsqueda de más antecedentes sobre el crimen de Ojeda. El fiscal Héctor Barros dijo a El País, en enero, que le parecía poco creíble que Cabello sea el único autor intelectual del homicidio del exmilitar, refugiado en Santiago, y que por ese motivo valoraba la posibilidad de solicitar una declaración del líder chavista.

Sobre esta diligencia, Machado dijo a El Mercurio que prefería no especular sobre un proceso judicial de tanta complejidad, pero que no tenía dudas de que Maduro, “como muchos de los que están hoy aferrados al poder en Miraflores, tienen mucho que aportar a esta investigación, y lo harán porque al final no tengo duda que habrá justicia en Venezuela”.