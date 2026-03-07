María Corina Machado se reúne con Trump en la Casa Blanca por segunda vez

En el encuentro con la líder de la oposición venezolana se abordó, entre otros asuntos, la posible convocatoria de elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro, adelantado en exclusiva por Caracol Radio citando fuentes de la Casa Blanca.

Según la emisora colombiana, en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. Durante la cita se abordó, entre otros asuntos, la posible convocatoria de elecciones en Venezuela, un escenario aún sin definir, pero para el que la líder venezolana ya se está preparando. Machado aseguró el pasado domingo que regresará al país en “pocas semanas” para “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible” y preparar “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

De acuerdo con Caracol Radio, la dirigente opositora fue convocada nuevamente para otra reunión dentro de dos o tres semanas.

La primera reunión entre Donald Trump y Machado tuvo lugar el pasado 15 de enero. En aquel encuentro, la líder venezolana le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, un galardón que el presidente estadounidense ha reclamado para sí en varias ocasiones. La cita se produjo casi dos semanas después del ataque de Estados Unidos contra Venezuela del pasado 3 de enero, en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Desde entonces, Trump ha estrechado su relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez —quien fue vicepresidenta de Maduro—, al considerar que ha accedido a sus principales exigencias, entre ellas la apertura del sector petrolero venezolano a las empresas estadounidenses. Este jueves, ambos países reanudaron sus relaciones diplomáticas y este sábado, desde Miami, Trump ha reconocido formalmente el gobierno de Rodríguez.

“Recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país”, ha escrito en X Rodríguez. “Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional [...] Ratificamos que el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias”, añadió.

En paralelo, el equipo de Machado informó de que la líder opositora viajará a Chile para asistir a los actos de transmisión de mando presidencial previstos para los días 11 y 12 de marzo, tras recibir una invitación especial del presidente electo, José Antonio Kast.

Durante su visita también está previsto que participe en varias actividades públicas, entre ellas el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, organizada por la familia del expresidente chileno.