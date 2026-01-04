Probamos las mejores ‘dash cam’ para el coche

¿Quieres registrar todo lo que sucede en la carretera de manera sencilla mientras conduces? Toma nota de estas cuatro cámaras que hemos analizado

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo GKU Dashcam iZeeker Dashcam Zhiroad Dashcam Orskey Dashcam Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quien quiere grabación detallada y completa Para quien busca dashcam básica con funciones esenciales Para quien quiere una dashcam equilibrada por precio Para quien quiere económica y funciones básica Por qué lo recomendamos Grabación 4K frontal + 1080p trasera, Wi-Fi y app, visión nocturna y modo aparcamiento útil Buena resolución 2.5K, WDR y G-Sensor, fácil de instalar, es económica Pantalla integrada, visión nocturna y funciones útiles por el precio Excelente rendimiento 1080p, gran angular y visión nocturna por un precio bajo Medidas 3 x 2 x 5 cm 3,8 x 15,3 x 10,9 cm 14,3 x 11,5 x 8,8 cm 3,5 x 9 x 5,2 cm Potencia 4K 2.5K Full HD Full HD Precio 59.99 € 31.99 € 29.99 € 33.99 €

Mejor dash cam para el coche Hemos elegido la dash cam GKU como la mejor de la comparativa, debido a que permite grabar en 4K y enviar los vídeos al móvil por WiFi.

Uno de los accesorios para el automóvil que más notoriedad ha logrado en estos últimos años son las dash cam, a las que también nos podemos referir con el nombre de cámaras para el coche. Su instalación permite registrar todo lo que sucede en la carretera y, por esta razón, funcionan como testimonio ante percances de tráfico. Sin embargo, la oferta de modelos es muy amplia, y es por ello que en EL PAÍS Escaparate hemos puesto a prueba cuatro dash cams para ayudarte a elegir la mejor.

Características GKU iZeeker Zhiroad Orskey Resolución 4K 2.5K Full HD Full HD Ángulo de visión 170º 170º 176º 170º Sensor G Sí Sí Sí Sí Visión nocturna Sí Sí Sí Sí WiFi Sí No No No

¿Qué dash cams hemos elegido y cómo las hemos probado?

A pesar de que la mayoría de las dash cams disponibles en el mercado cumplen con las funciones básicas para las que están pensadas, nos hemos encontrado con muchas particularidades que las distinguen. La primera de ellas es la resolución con la que pueden grabar, pero también otras funciones avanzadas. Para encontrar la mejor combinación de características, en esta comparativa hemos elegido estos cuatro modelos: GKU, iZeeker, Zhiroad y Orskey.

Nuestras pruebas con estas dash cams han consistido en grabar tanto de día como de noche, con el fin de evaluar la calidad de imagen en distintas condiciones de iluminación. Asimismo hemos comprobado su resistencia a las vibraciones durante la conducción para asegurar que las grabaciones fueran estables y claras. Hemos puesto a prueba la duración real de la batería en grabación continua y el funcionamiento del sistema de grabación de emergencia, mediante la simulación de situaciones de choque para verificar el bloqueo de los archivos. Además, hemos analizado la gestión del almacenamiento y la grabación en bucle para comprobar cuánto tiempo puede grabar antes de sobrescribir archivos. Por último, hemos evaluado los sistemas de montaje y desmontaje para comprobar su facilidad de instalación.

¿Cuál es la mejor dash cam del mercado?

Dash cam GKU

Lo que más me ha convencido de la dash cam GKU es su nivel de detalle: graba en 4K, ofrece un amplio campo de visión y rinde muy bien tanto de día como de noche. A esto se suma la transmisión WiFi, un sensor G y funciones de grabación inteligente.

¿Cómo funciona?

Para tener grabaciones con el máximo detalle, nada mejor que la dash cam GKU, que es capaz de filmar en 4K, es decir, la máxima resolución de todos los modelos de esta comparativa. Sin duda, esta es la principal razón por la que la he colocado en el primer puesto. Su campo de visión también es muy bueno, pues cubre un área de hasta 170 grados para no perder ningún pormenor de lo que pasa frente al coche. Por último, en cuanto al lente, me ha gustado su visión nocturna —para tener buenas imágenes por la noche— y su alto rango dinámico, que mejora los colores y la iluminación.

Esta cámara incorpora un sensor G, que es capaz de detectar cuando ocurre un choque para bloquear la grabación del siniestro. De esta manera, la evidencia no se pierde, aunque la memoria se sature o se desconecte la energía. Y es que, como ocurre con todas las dash cams, este modelo también realiza una grabación en loop, es decir, que sobrescribe las grabaciones anteriores cuando se llena el almacenamiento.

Otro de los aspectos más relevantes que he encontrado en esta cámara es que puede conectarse al WiFi para enviar rápidamente los archivos de vídeo al móvil a través de la red. Así, se evita tener que hacer conexiones por cable o extraer la tarjeta de memoria. Además, cuando el coche está apagado, queda activa una función que empieza a grabar automáticamente en caso de detectar una colisión o actividad sospechosa alrededor del vehículo.

Su instalación me ha parecido muy sencilla, ya que incluye un kit de cableado bastante completo. Hay que tener en cuenta que este tipo de cámaras utilizan la toma del mechero por defecto, ya que es el tipo de cargador que viene en la caja. No obstante, se puede sustituir por un cable USB —que hay que comprar por separado— si el automóvil cuenta con este tipo de conectores. En este sentido, es importante precisar que, aunque dispone de una batería interna, esta es solamente de respaldo y no tiene demasiada autonomía.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Grabación en 4K.

Ángulo de visión de 170 grados.

Visión nocturna y alta rango dinámico.

Sensor G de siniestros con bloqueo de grabación.

Transmisión de imágenes por WiFi.

A mejorar:

Batería interna muy limitada.

Precio elevado.

Otras alternativas a la mejor dash cam

Dashcam iZeeker

En este caso, lo mejor de la dash cam iZeeker es su buen rendimiento en condiciones de poca luz, gracias a una lente luminosa y un amplio rango dinámico. Aunque graba en 2.5K y no tiene WiFi, ofrece calidad suficiente, sensor G y funciones de vigilancia al aparcar.

¿Cómo funciona?

Uno de los aspectos más positivos que he encontrado en la dash cam iZeeker es que su lente tiene una apertura de diafragma de f/1.8, lo que significa que permite la entrada de mucha luz. Eso, en combinación con su amplio rango dinámico hace que las imágenes se vean más claras en condiciones de poca luz. Además, permite un ángulo de visión de 170 grados para captar todos los detalles delante del coche.

Sin embargo, presenta una importante desventaja frente al modelo ganador de la comparativa, y es el hecho de que solamente puede grabar vídeo en QHD, equivalente a 2.5K. Si bien no es para nada una mala resolución, sí es menos detallada que el 4K. Aun así, se trata de una calidad más que suficiente para registrar percances vehiculares. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no permite transmitir archivos de vídeo por WiFi, sino que hay que

La buena noticia es que esta cámara también incorpora un sensor G que bloquea y almacena la grabación en caso de percibir un choque. También es capaz de detectar actividad sospechosa o colisiones cuando el coche está aparcado para empezar a grabar automáticamente. En este caso, su batería interna es simplemente de respaldo, por lo que aporta demasiada autonomía; lo ideal es mantenerla siempre enchufada a alguna toma de corriente del vehículo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Grabación en 2.5K.

Ángulo de visión de 170 grados.

Visión nocturna y alta rango dinámico.

Sensor G de siniestros con bloqueo de grabación.

A mejorar:

No graba en 4K.

No permite transmitir vídeos por WiFi.

Batería interna muy limitada.

Dash cam para coche Zhiroad

La propuesta de la dash cam Zhiroad me ha parecido correcta para un uso básico: graba en Full HD, ofrece buena visión nocturna y un ángulo de captura amplio, además de sensor G para bloquear grabaciones en caso de choque. Sin embargo, se queda corta frente a las anteriores en resolución y funciones avanzadas.

¿Cómo funciona?

Nuevamente, con la dash cam Zhiroad vuelve a bajar la calidad de vídeo, en comparación con los dos modelos anteriores. Este modelo puede grabar únicamente en un resolución Full HD que, si bien no es nada despreciable para el objetivo de registrar colisiones y otros percances vehiculares, sin duda se queda por detrás de la competencia. De cualquier forma, dispone de visión nocturna y una buena grabación en condiciones de poca luz, así como un ángulo de captura de 176 grados.

Esta cámara también incorpora un sensor G capaz de detectar choques. Cuando esto sucede, bloquea y almacena la grabación del percance, incluso cuando el coche está apagado. El único problema es que no es capaz de detectar actividad sospechosa alrededor del vehículo mientras está estacionado. Al igual que el resto de modelos de la comparativa, su batería interna es solamente de respaldo, por lo que es necesario mantenerla enchufada en todo momento. Tampoco es posible compartir imágenes al móvil por medio de WiFi.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Grabación en Full HD.

Ángulo de visión de 176 grados.

Visión nocturna y alta rango dinámico.

Sensor G de siniestros con bloqueo de grabación.

A mejorar:

No graba en 4K.

No permite transmitir vídeos por WiFi.

Batería interna muy limitada.

Cámara de coche dash cam Orskey

Una opción más limitada, pero no del todo mala, es la dash cam Orskey. Graba en Full HD y cumple en visión nocturna, ángulo de captura y sensor G, pero su vigilancia en estacionamiento depende de alimentación constante y carece de WiFi y detección de actividad sospechosa.

¿Cómo funciona?

Si bien la dash cam Orskey es capaz de grabar en Full HD, al igual que el modelo anterior, hay algunas características que la dejan por detrás. La razón principal es que, a pesar de que puede grabar percances cuando el coche está estacionado, requiere alimentación constante para llevarlo a cabo, es decir, enchufarla a una fuente de energía independiente. Y es que, al igual que la competencia, su batería interna es solamente de respaldo, por lo que su autonomía es de apenas dos o tres minutos.

A pesar de todo, la cámara cuenta con visión nocturna, alto rango dinámico para grabar con poca luz y un ángulo de captura de 170 grados. También dispone de un sensor G que bloquea y almacena las grabaciones cuando detecta un choque. No obstante, también se ve limitada en el hecho de que no es capaz de percibir ni grabar actividad sospechosa cuando el coche está aparcado, ni tampoco de enviar los vídeos por WiFi al móvil.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Grabación en Full HD.

Ángulo de visión de 170 grados.

Visión nocturna y alta rango dinámico.

Sensor G de siniestros con bloqueo de grabación.

A mejorar:

No graba en 4K.

No permite transmitir vídeos por WiFi.

Batería interna muy limitada.

Preguntas frecuentes sobre dash cams

¿Qué es una dash cam y para qué sirve?

Una dash cam es una pequeña cámara de vídeo diseñada para instalarse en el salpicadero o parabrisas de un coche. Su función principal es grabar continuamente la carretera mientras el vehículo circula. Este aparato sirve como un testigo objetivo en caso de un accidente de tráfico, ya que las grabaciones que captura son muy útiles para aclarar responsabilidades ante las aseguradoras o las autoridades. También documenta incidentes de conducción agresiva o vandalismo cuando el vehículo está estacionado.

¿Es legal llevar una dashcam?

La legalidad de llevar una dashcam en España se encuentra en una zona gris, sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD). La cámara no está prohibida, pero su uso sí está estrictamente regulado:

Es legal grabar sólo para uso personal y privado, es decir, para obtener pruebas en un siniestro.

Resulta ilegal difundir imágenes donde aparezcan matrículas o caras de personas sin su consentimiento.

El aparato debe enfocarse únicamente hacia adelante, sin grabar continuamente la vía pública.

El manejo de las grabaciones debe respetar siempre la privacidad.

¿Cuánto tiempo graba una dashcam?

El tiempo que graba una dashcam depende directamente del tamaño de la tarjeta de memoria que utiliza y de la calidad de grabación seleccionada. La mayoría de estos dispositivos emplean un sistema de grabación en bucle: cuando la tarjeta de memoria se llena, el aparato sobrescribe automáticamente los vídeos más antiguos con las nuevas grabaciones. Una tarjeta de 64 GB, por ejemplo, puede almacenar varias horas de vídeo en HD. Aun así, la mayoría de los modelos tienen una función que protege los archivos de los accidentes o impactos, lo que evita que se borren.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de enero de 2026.

