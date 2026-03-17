La baliza V16 homologada por menos de 30 euros que llevar en el coche para ir preparado esta Semana Santa.

Esta luz de emergencia para señalizar accidentes o percances en carretera conectada con la DGT, y de uso obligatorio, tiene más de dos horas de autonomía

Las balizas de emergencia para el coche ya son dispositivos que han entrado de lleno en las guanteras de muchos conductores. Sin embargo, y pese a la proliferación de modelos que ya hay en el mercado, sigue habiendo usuarios que, por unas causas u otras, no han podido hacerse con ella. En este sentido, desde EL PAÍS Escaparate también recordemos que uso es obligatorio en caso de necesidad o peligro en carretera. Por ello, hemos hecho una búsqueda en profundidad hasta dar con la luz de emergencia V16 homologada de mejor relación calidad-precio disponible en Amazon en estos momentos.

Este producto de preseñalización para vehículos en casos de emergencia reúne ya tres centenares de valoraciones y una nota media elevada: 4,5 sobre 5 estrellas. Su facilidad de uso, la calidad de los materiales (que en otros modelos dejan bastante que desear), su homologación y la autonomía son factores positivos por usuarios que ya lo han adquirido: “Comprobada correctamente la homologación y la conexión a la DGT”, sostiene uno.

Pese a que en EL PAÍS Escaparate ya probamos una variedad de luces de emergencia V16 durante la pasada Navidad, una de las premisas que hemos considerado para escribir este artículo es que fuera un producto homologado pero que valiera menos de 30 euros. Algo que no siempre es sencillo de encontrar entre el maremágnum de opciones.

Vista frontal de esta baliza V16 para el coche por menos de 30 euros. CORTESÍA DE AMAZON

Luz de emergencia homologada por la DGT: activada hasta 2038

Esta luz de emergencia V16 está homologada por ley, conforme a la orden PCI/810/2018 e Instrucción 18/V-12, está diseñada con un sistema de geolocalización puntera junto una tecnología N-IoT, lo que le permite conectarse de manera automática —y sin necesidad de que el usuario interactúe— a la plataforma de la Dirección General de Tráfico 3.0. Pero no solo eso: es capaz de activarse en segundos con solo apretar su botón superior.

Esta baliza de emergencia V16 emite una luz intensa, de 360 grados visible hasta 1 kilómetro de distancia, transmite en tiempo real la ubicación exacta del vehículo estacionado o accidentado en cuestión, además de avisar a otros conductores y las autoridades competentes en materia de seguridad vial de que se ha producido un percance.

Vista frontal de esta baliza V16 para el coche por menos de 30 euros. CORTESÍA DE AMAZON

Luz de emergencia V16 para el coche: con más de horas de autonomía

Como sucede con la inmensa mayoría de modelos a la venta en la actualidad, esta baliza de emergencia se debe colocar en el techo del vehículo antes de activarla con nuestras propias manos. Es muy fácil de usar y fiable y, además, está diseñada para resistir condiciones extremas de índole climática (se posiciona en la clasificación IP54) y su autonomía supera los 120 minutos de uso: se incluyen tres pilas alcalinas de tipo AA.

“Lo compré después de mirar varias opciones y la verdad es que ha sido un acierto. Funciona tal y como esperaba y se nota que es un producto bien hecho”, argumenta, con satisfacción, un segundo comprador. Lo diferencial en este modelo de luz de emergencia para el coche reside en sus accesorios adicionales: el pack incorpora una ventosa de silicona para que el dispositivo se pueda colocar en cualquier superficie (también cristal, fibra de vidrio o carrocerías de aluminio).

Vista frontal de esta baliza V16 para el coche por menos de 30 euros. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre baliza de emergencia V16 conectada

¿Qué tipo de tarjeta de datos tiene integrada esta baliza de emergencia V16?

Una tarjeta de tipo Nano SIM gratuita (contratada con Movistar Plus+).

¿El dispositivo de emergencia V16 es válido en todas las comunidades autónomas?

Así. Es válida en todo el territorio nacional desde que la ley entró el vigor el pasado 1 de enero de 2026.

¿Qué es lo que no hace la luz de emergencia V16 conectada a la DGT?

El dispositivo no puede por sí solo comunicarse con los servicios de emergencia de manera automática y autónoma.

¿Estoy obligado a dar mis datos o dar de alta mi dispositivo?

En ningún caso. No es necesario dar ningún tipo de dato ni hacer ningún alta de nuestra luz de emergencia V16.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de marzo de 2026.

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