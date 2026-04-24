El plan contra la multirreincidencia en Cataluña genera en un año un 40% más de condenas

El plan contra la multirreincidencia impulsado en diciembre de 2024 entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se ha saldado en 2025 en Barcelona con un 40% más de sentencias condenatorias. “Hay un 40% más de sentencias y un 40% más de delincuentes condenados”, ha afirmado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el acto de presentación del balance del plan recordando que el programa se aplicó sobre la base de que 500 personas habían cometido más de 6.000 delitos. El president Salvador Illa ha añadido que en enero y febrero de este año se han reducido un 8% los delitos físicos y un 2,9% los digitales comportando que se hayan evitado 9.000 delitos. “La multirreincidencia en ese periodo también se ha reducido de manera importante”, ha dicho cifrando el descenso en un 40%.

En un acto en el Palau de la Generalitat y ante un auditorio formado por la cúpula de los cuerpos policiales y de la judicatura, el ministro y los consejeros Ramon Espadaler (Justicia) y Núria Parlon (Interior) han presentado el balance. El plan, que reclamaban los Ayuntamientos, se ha sustentado en la reforma legislativa, en más recursos y en la coordinación entre les tres administraciones, dirigidas por socialistas. Bajo el lema + Seguridad, +convivencia, Parlon ha alegado que el dispositivo ha querido romper el “círculo de impunidad” de la delincuencia patrimonial y la sensación de falta de inseguridad. Según los datos del ministerio de Justicia, se han dictado en el partido judicial de Barcelona en 2025 1.380 sentencias de juicios rápidos más que en 2024. Y en el caso de delitos leves, se han emitido 3.566, un 39% de sentencias más.

La consejera ha citado también la cifra de que se ha reducido un 40% la actividad de los delincuentes reincidentes así como que se ha rebajado un 37% los delitos en la infraestructuras como la AP7 y en los autobuses. Interior ha identificado en este periodo a 32.000 personas, han desplegado 14 dispositivos en cuatro provincias y 7.560 efectivos. “Hemos detenido a 680 personas que acumulaban 61.000 antecedentes. Hemos recuperado 2000 móviles. No solo es su valor económico. La gente tiene en ellos su vida”, ha afirmado. Los mossos también han requisado un 26% más de armas blancas además de hacer 180 inspecciones en locales. “Hemos reducido un 4,11% los delitos en Cataluña (los de 2025 respecto a 2024) y un 60% los cometidos en los aeropuertos, que nos daba muy mala imagen”, ha subrayado.

El president Salvador Illa saluda al comisario jefe de los Mossos d,Esquadra, Miquel Esquius. Alejandro Garcia (EFE)

Con una deficiencia estructural de plazas en la judicatura, Bolaños ha recordado que de las 500 plazas nuevas de jueces, 91 serán para Cataluña. “Son más de las que nos pedía el conseller”, ha bromeado. “Cataluña sufre un déficit de planta estructural y vamos a acabar con él”. En ese sentido, ha deslizado que este lunes se anunciará a qué comunidades se destinarán las 200 nuevas plazas de fiscales y ha señalado: “Solo digo que Cataluña va a quedar muy bien”. “Nuestro horizonte es que Cataluña tenga una planta judicial por su población y litigiosidad”. El ministro ha añadido que con pequeñas reformas se pueden lograr cosas y ha puesto el ejemplo de que la Guardia Urbana ya se puede conectar al sistema informático de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para conocer el historial de antecedentes de las personas que detienen. “La pregunta es por qué ni se hizo antes. Ya hay 60 municipios adheridos a este modelo”.

“Hemos reforzado los medios y rendimos cuentas. Los tres gobiernos somos de sensibilidad progresista, para nosotros es imprescindible la seguridad porque es fundamental para generar convivencia e igualdad de oportunidades”, ha afirmado el ministro señalando que se ha paliado un problema que tenía Barcelona y su área metropolitana. “El plan no va contra nadie ni señala a nadie. Hay quien se empeña en hacer políticas en contra de Cataluña y la convivencia y nosotros estamos empeñados en lo contrario”, ha destacado. El plan ha comportado que se aceleren los juicios rápidos. Espadaler ha señalado que el despliegue ha comportado que se tarde en celebrar un juicio rápido de 18 a 13 meses y de 8,8 meses a dos en el caso de los juicios leves inmediatos.

Illa ha mostrado su satisfacción con el despliegue y ha señalado en su discurso de clausura del acto que Cataluña es más segura. “En el inicio de 2026, se han reducido un 8% en el ámbito físico y un 2% en el digital lo que supone 9.000 delitos menos”, ha afirmado. “Cuando oigan mensajes apocalípticos, recuperen las cifras de hoy. Vamos por buen camino”, ha expuesto el president, que ha reiterado su objetivo de alcanzar los 25.000 mossos señalando su filosofía de que las políticas de seguridad son una política social. “Los ciudadanos son todos iguales en derechos y deberes. Eso es lo que garantiza una sociedad cohesionada”, ha zanjado.