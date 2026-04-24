El PP tiene a su alcance la mayoría absoluta en Andalucía, según el CIS

El PP tiene muchas opciones de revalidar la mayoría absoluta en Andalucía, según el estudio preelectoral del CIS sobre los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. El candidato a la reelección, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, obtendría entre 51 y 59 escaños, siendo 55 la cifra que el Centro de Investigaciones Sociológicas ve con mayor probabilidad. El PSOE, que en los pasados comicios autonómicos obtuvo 30 diputados, se sitúa en una horquilla de entre 27 y 34, siendo 31 el número más probable; Vox, que cuenta con 14 asientos en el parlamento andaluz, obtendría entre 8 y 17, siendo 13 la cifra más probable para el CIS. La estimación para la formación andalucista de izquierda Adelante Andalucía es de entre 5 y 7 diputados y la de Por Andalucía, que integra a IU, Podemos y Sumar, entre 4 y 5. Salf, la marca del agitador ultra Alvise Pérez, se quedaría fuera.

El estudio otorga una estimación de voto para el PP del 43,6%, casi 18 puntos más que el PSOE y prácticamente el mismo porcentaje que obtuvo en 2022. Los socialistas, con un 25,8% de estimación y la exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero de candidata, mejoran ligeramente su resultado de los anteriores comicios, cuando tocaron suelo electoral con el 24,09% de los sufragios en su viejo feudo, donde llegaron a reunir el 52,5% de las papeletas en 1982; el 50,36% en 2004; el 49,6% en 1990 y porcentajes superiores al 44% en las elecciones de 2008, 2000, 1996 y 1986. En Sevilla, la ciudad natal de Montero, el PP aventaja al PSOE en más de once puntos porcentuales.

El partido de Santiago Abascal, que presenta como candidato a la Junta a Manuel Gavira, su portavoz en el parlamento regional, se deja más de tres puntos respecto a los anteriores comicios y se sitúa en un 10,3%. La estimación de voto del CIS para Adelante Andalucía, con José Ignacio García Sánchez, también portavoz parlamentario, de candidato, es del 8,5%, cuatro puntos más que en 2022. Por Andalucía, la coalición que lidera Antonio Maillo, ronda el 7%.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía rechaza los pactos de gobiernos de coalición de su partido con Vox en Extremadura y Aragón, que utiliza como reclamo en los mítines para tratar de aglutinar el voto y revalidar la mayoría absoluta con la que gobierna la región desde 2022 tras más de tres décadas de gobiernos socialistas.

El barómetro del CIS publicado el pasado lunes apuntó, en contra de la mayoría de encuestas, a una victoria del PSOE si las elecciones generales se celebrasen hoy, con hasta 13 puntos de ventaja sobre el PP. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que preside José Félix Tezanos, exmiembro de la ejecutiva del PSOE, tiende a sobreestimar a la izquierda en sus encuestas, según el análisis realizado por este periódico.