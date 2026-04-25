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Baloncesto
Valencia Basket VAL
82
Real Madrid RMA
96
1234T
VAL 19 22 22 19 82
RMA 22 23 30 21 96
FINALIZADO
Liga ACB

El Real Madrid enfría la euforia del Valencia Basket

El conjunto de Sergio Scariolo logra una victoria contundente en el Roig Arena justo antes de empezar la lucha por los títulos (82-96)

Mario Hezonja supera a Matt Costello durante el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia Basket.Miguel Ángel Polo (EFE)
Fernando Miñana
Fernando Miñana
Valencia -
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El Real Madrid silenció un ardiente Roig Arena y logró un triunfo incontestable que aleja al Valencia Basket a cuatro victorias a falta de solo seis jornadas para que acabe la liga regular. El equipo de Scariolo quiso recordarle al Valencia que su camino ha sido estelar esta temporada, pero que no es el único que llega al desenlace del curso bien colocado.

Mario Hezonja (17 puntos, siete rebotes y tres asistencias), Edy Tavares (18 puntos y 12 rebotes) y Trey Liles (16 puntos en 20 minutos) lideraron la victoria del Madrid ante un Valencia que, como siempre, demostró que es capaz de meter los partidos en el microondas como nadie más hace en Europa. Lo hizo en el tercer cuarto, después de verse a 13 puntos de su rival y llegando a recortar a solo cuatro en tres ataques (56-60). Pero Scariolo pidió un tiempo muerto y volvió a sus clásicos, con Campazzo y su torre de Cabo Verde al mando, para recuperar el control.

El Valencia tuvo algunas de sus temibles rachas ofensivas, pero no estuvo a la altura de sus últimos partidos en defensa, donde flaqueó. En el banquillo, Pedro Martínez pareció muy obsesionado con el arbitraje, quizá porque siente que tiene una cuenta pendiente desde las semifinales de la Copa que este era un buen momento para recordarlo.

Los dos mejores equipos de España esta temporada midieron sus fuerzas antes de un previsible reencuentro dentro de poco, ya con los títulos en juego, terreno donde el Madrid es experto y el Valencia tiene que demostrar que también es un equipo campeón.

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