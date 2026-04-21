Pedro Martínez, nombrado mejor entrenador de la temporada en la Euroliga

Ya lo dijo Loquillo el día que se subió al escenario del Roig Arena para llenar de rock el nuevo recinto: “Tenéis al mejor entrenador de Europa”. El guiño del cantante fue una anécdota premonitoria: Pedro Martínez ha sido elegido ganador del premio Alexander Gomelsky 2025/26 al mejor entrenador de la Euroliga. El técnico barcelonés, a dos meses de cumplir 65 años, recibe este galardón después de una temporada espectacular en la que el Valencia Basket ha completado la mejor Euroliga de su historia, con 25 victorias (y 13 derrotas) que le han llevado a terminar la liga regular en segunda posición, solo por detrás del Olympiacos.

Su equipo no solo ha logrado grandes resultados. El Valencia Basket ha deslumbrado en Europa por su juego efervescente, rápido y mortífero. Un conjunto que ha despertado la admiración de toda la Euroliga y que ha fidelizado a más de 12.000 espectadores en el Roig Arena (la media es de 12.298 personas) en los partidos entre semana de la competición continental. Un baloncesto que le ha encumbrado en la Euroliga más exigente, con 38 partidos de liga regular, y una competición en la que compite ante técnicos de la talla de Zeljko Obradovic, Ergin Ataman, Dimitrios Itoudis, Xavi Pascual, Sergio Scariolo y Ettore Messina. El preparador barcelonés superó en la votación a Tomas Masiulis (Zalgiris Kaunas), Georgios Bartzokas (Olympiacos, líder de la liga regular) y Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe), el último ganador del trofeo.

Desde que Pini Gershon ganó el primer trofeo en 2005, tres españoles se han hecho con este galardón: Xavi Pascual (2010), Pablo Laso (2015 y 2018) y Chus Mateo (2024). Ahora es el turno de Pedro Martínez, un entrenador al que le han llovido los elogios, algo que le repele y que intenta sacudirse inmediatamente, como si debilitaran, para decir que eran exageraciones y que sus méritos siempre son compartidos con su cuerpo técnico, formado por Voro Maroto, Xavi Albert y el húngaro Adrian Kovacs.

Pero todo un referente como Kenny Atkinson, entrenador de los Cleveland Cavaliers, ya dejó una frase que resultó muy chocante y que habla del prestigio del líder del Valencia Basket. “Todos los entrenadores de la NBA aprendemos de él. Le veo, sus equipos siempre son innovadores, ha tenido una gran influencia en el baloncesto global. Un gran, gran entrenador, todavía veo a sus equipos jugar, sólo tengo un montón de respeto por él como entrenador”, comentó Atkinson.

Hace unos días, después de caer en Valencia, Ergin Ataman dijo que no había encontrado un rival más complejo en toda la temporada. “En mi opinión, el Valencia es el equipo que mejor juega en la Euroliga. Por eso los felicito. Dimos lo mejor que pudimos, pero con este nivel de juego, el Valencia podría incluso vencer a Los Angeles Lakers. Hemos jugado muchos partidos difíciles esta temporada en la Euroliga, pero en mi opinión, este fue el más duro”, dijo el entrenador del Panathinaikos tras caer por 102-84. Todos los caminos confluyen en Pedro Martínez, el mejor entrenador de la Euroliga 2025-2026, y recientemente renovado hasta 2028.