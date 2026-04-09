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Baloncesto
Valencia Basket VAL
102
Panathinaikos PAN
84
1234T
VAL 27 29 26 20 102
PAN 23 24 22 15 84
FINALIZADO
EUROLIGA

El Madrid emerge y el Valencia es segundo y se asegura el factor campo en los cuartos de final

Los de Sergio Scariolo tienen opciones de acabar en el top 4 tras derrotar al Fenerbahçe en su campo

Nicolo Melli intenta defender a Tavares.ERDEM SAHIN (EFE)
Fernando Miñana
Fernando Miñana
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El Real Madrid emerge en el momento justo y se acerca al top 4 de la Euroliga. El equipo de Sergio Scariolo logra una victoria vital en la cancha del Fenerbahce y depende de sí mismo para tener la ventaja de cancha en los playoffs (69-74) El Real Madrid, que solo había obtenido seis victorias a domicilio en toda la liga regular, sumó la séptima, ante el Fenerbahce, justo a tiempo, a falta de una jornada (69-74).

El triunfo ante un rival directo le permite alcanzar la tercera plaza y depender de sí mismo el último día, el 16 de abril, en el Movistar Arena ante el Estrella Roja para tener el factor cancha a favor en los cuartos de final. La dirección de Facundo Campazzo, la influencia de Edy Tavares en la pintura y un triple de Mario Hezonja en el último minuto ,después de haber fallado los siete que había intentado, elevaron al conjunto de Sergio Scariolo, que volvió a ser fiable en defensa. El Madrid mantuvo la calma en los momentos importantes para hurgar en la mala racha del campeón de la Euroliga, que ha perdido siete de los últimos ocho partidos.

El peor momento llegó en el segundo cuarto, cuando el equipo de Saras Jasikevicius empezó a meter muchas manos en defensa y a sacar rédito en el rebote ofensivo para alcanzar su máxima ventaja (29-21). Scariolo entendió que no podía seguir guardando a Campazzo a pesar de sus dos faltas personales. La entrada del argentino curó al Madrid de inmediato y se lanzó con un parcial de 2-14 (31-35). Campazzo volvió a hacerse con el mando del partido y Edy Tavares impuso su ley bajo los aros. En el último cuarto, con el duelo muy parejo, se sumó a la causa a Trey Liles para amarrar una victoria muy valiosa.

El Valencia Basket sigue de celebración en la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez, liderado un día más por un Jean Montero estelar (22 puntos y siete asistencias), ya tenía asegurada una plaza en los playoffs y este jueves redondeó una sensacional liga regular con un nuevo triunfo en un Roig Arena totalmente entregado, esta vez frente al Panathinaikos. Este resultado (102-84) le coloca en la segunda posición en solitario y le asegura la ventaja de campo en los cuartos de final de los playoffs de la Euroliga. El conjunto valenciano, en un momento dulce, ha sumado a su virtuoso juego ofensivo una labor defensiva sobresaliente que le ha encumbrado hasta esta segunda posición, a un triunfo del líder, el Olympiacos.

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