El Real Madrid cumple su objetivo en la Euroliga ante Luka Doncic

El equipo blanco vence al Estrella Roja (103-82) y asegura la ventaja de pista en los ‘playoffs’ en un partido en el que tuvo en la grada al jugador de los Lakers y a la leyenda Novak Djokovic

No tembló el Real Madrid en uno de los momentos culminantes de la temporada, en la jornada final de la Euroliga, y se hizo fuerte en el Movistar Arena, donde solo ha dejado escapar una derrota esta temporada. El equipo de Sergio Scariolo completó una gran actuación en su cancha, donde sumó su decimoctava victoria (103-82) ante el Estrella Roja que le asegura la tercera posición y opta a la segunda si el Valencia pierde este viernes en Bosnia ante el Dubái.

El Real Madrid siempre pisa con seguridad en el Movistar Arena. Ahí ha hundido los cimientos de su temporada en la Euroliga, donde es prácticamente invencible. El conjunto blanco solo ha perdido un partido y eso fue hace cinco meses. El de este jueves era especialmente importante: una victoria en la última jornada le aseguraba la tercera plaza y la estadística cuenta que el 81% de los equipos con ventaja de pista, el premio para los cuatro primeros clasificados, alcanza la Final 4.

El problema era que enfrente estaba el Estrella Roja, con opciones de entrar en puestos de playoffs y ahorrarse el play-in. El conjunto de Sasa Obradovic supo cómo jugarle al Madrid durante muchos minutos, provocándole muchas pérdidas, con un gran intimidador debajo del aro como Joel Bolomboy, y explotando el despiste defensivo del cuadro blanco, que concedió muchos tiros cómodos que el Estrella Roja aprovechó para hincharse a canastas desde la línea de 6.75m (ocho triples en los primeros minutos).

Tyson Carter era un abrigo que envolvía a Facundo Campazzo y Jordan Nwora superaba en ataque a Mario Hezonja y al que se le pusiera por delante. Con todo eso, el Madrid se sentía muy espeso y eso le penaba en el marcador (19-25). Hasta que llegó el despertar blanco, que mejoró en el rebote, otra debilidad, y, con buenos minutos de Trey Liles y Theo Maledon, resurgió en ataque. La defensa aumentó su intensidad y, ya con el equipo de Sergio Scariolo lanzado, regresó Campazzo para hacer de las suyas y terminar de acelerar al Madrid. El faro del once veces campeón de Europa llevó a su equipo a su máxima ventaja (56-44 al descanso) después de una canasta que el argentino le dedicó, guiñándole el ojo, a Luka Doncic, madridista confeso, sentado en la grada por la lesión que le ha apartado de las canchas junto a la gran leyenda del tenis Novak Djokovic, que sufría al ver por debajo al Estrella Roja serbio.

El Real Madrid volvió a desangrarse en el rebote en la segunda mitad. El Estrella Roja sobrevivía en el partido gracias a esas segundas oportunidades. Esos minutos más apestosos los vivió Scariolo con calma, que mantenía a Campazzo a buen recaudo en el banquillo para que estuviera fresco cuando sonara el despertador y tuviera que rematar el partido. Y si el sudamericano hacía un guiño a Doncic al final del segundo cuarto, Sergio Llull se fue a chocar la mano del jugador de los Lakers después de su enésima mandarina para cerrar el tercer cuarto con el resultado muy favorable para su equipo (77-63).

El Estrella Roja cada vez tenía más problemas para contener el dique que empezaban a romper Lyles y Maledon, que anotaban y sacaban faltas a sus defensores. Como Usman Garuba, que siempre cumple en los minutos que le reclama Scariolo. El Real Madrid acabó desarmando a su rival, que terminó sin argumentos ante un contrincante muy superior.

La jornada del jueves ofreció la derrota del Baskonia en la cancha del Partizan de Belgrado (91-79), dirigido por el español Joan Peñarroya, a pesar de otro buen partido del guineano Mamadi Diakité (20 puntos y seis rebotes). El que no falló fue el Olympiacos, que cerró la temporada regular como líder con 26 victorias después de superar al Milán (85-76).