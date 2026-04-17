La Iglesia católica alza la voz por la “erosión de las instituciones” y la inseguridad en México

La Conferencia del Episcopado Mexicano interpela a los grupos armados por destruir la paz y ha expuesto en un mensaje que “callar ante la inseguridad es traicionar al evangelio”

La Conferencia del Episcopado Mexicano se ha pronunciado este jueves en un mensaje público ante la “lenta erosión de las instituciones” y la “inseguridad” en el país. “Callar ante la inseguridad es traicionar el evangelio. Un país que normaliza la muerte pierde vida, la violencia no solo destruye vidas, corrompe la esperanza”, ha expuesto la autoridad eclesiástico en redes, donde hace un llamado a trabajar “por la paz y la reconciliación” en México.

El mensaje de la Iglesia católica mexicana llega en una semana marcada por la celebración de su asamblea plenaria, que ha llevado a la reunión de los obispos de diferentes partes del país. El escrito retoma las palabras del papa León XIV del pasado sábado, en las que clamó lo siguiente a los gobernantes de todo el mundo: “¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta de guerra!”. Esas palabras “resuenan con fuerza particular en nuestra realidad mexicana”. Asimismo, defiende que las palabras del Pontífice no solo interpelan a gobernantes y ciudadanos, sino también “a grupos armados y a todos los que tienen en sus manos decisiones que afectan la vida de las personas”.

El mansaje indica que la paz “no se construye con armas ni con discursos vacíos”. “Se construye —como nos dice el Papa— multiplicando oasis, denunciando causas y luchando contra quienes medran con el sufrimiento ajeno”, explica.

El mensaje alza la voz ante la situación de inseguridad en el país “mostrada en los acontecimientos del pasado mes de febrero”. A finales de ese mes, el Gobierno mexicano realizó un operativo en Jalisco que llevó a la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, exlíder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La muerte del líder criminal despertó una ola de violencia por todo el país durante los siguientes días, que llevó a bloqueos en algunas de las principales carreteras y dejó más de 70 muertos.

La jerarquía católica mexicana indica que la asamblea entre sus obispos se ha realizado para “animar y renovar” su compromiso para ser la Iglesia que “el resucitado [en referencia a Jesús de Nazaret] quiere” para la actualidad. “No podemos acostumbrarnos al dolor ni volvernos indiferentes ante estas realidades. Detrás de cada crisis, hay personas heridas, en búsqueda de sentido de vida que merecen ser acompañadas”, añade el escrito.

Las palabras de la institución han sido difundidas a dos meses del inicio del Mundial de fútbol, cuyo primer partido se disputará en Ciudad de México el próximo 11 de junio. El evento ha estado marcado por polémicas relacionadas con la inseguridad y, en especial, con la crisis de los desaparecidos, una de las grandes heridas abiertas en México. El país registraba más de 130.000 desaparecidos hasta mayo de este año.