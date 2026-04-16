Sin Alcaraz pero con brillos, la noche llegó al Godó

El torneo catalán celebra la primera sesión nocturna de su historia, reservada en un principio al murciano y que, pese a su ausencia, transcurrió con los graderíos llenos

Era, teóricamente, la noche reservada para el encuentro de Carlos Alcaraz y sus admiradores, que se habían rascado el bolsillo —entre 50 y 115 euros— para verle en vivo durante la primera velada oficial del torneo de Barcelona. El murciano, sin embargo, se dañó la muñeca el martes y finalmente tuvo que abandonarlo al día siguiente, dejando el vacío lógico cuando se marcha el principal reclamo. “Entradas agotadas”, se oía en los despachos del Godó. Y así era. Pese a la salida repentina de Alcaraz y el consiguiente chasco, Barcelona, enclave natural de tenis, respondió al cien por cien: gradas pobladas y dos buenos jugadores sobre la arcilla: el francés Arthur Fils se impuso al estadounidense Brandon Nakashima (6-2 y 6-3).

Espacialmente encorsetado, el torneo busca un año tras otro fórmulas novedosas para no perder el hilo de los tiempos y de cara a esta edición anunció la sesión nocturna que ya caracteriza a unos cuantos torneos de prestigio, entre ellos tres de los cuatro Grand Slams. A efectos prácticos, ¿en qué se traduce esto? Fuente extra de ingresos —doble taquilla, día/noche—, plus también de los servicios de restauración —village a pleno rendimiento— y, al mismo tiempo, una oportunidad para aquellos aficionados que por una cuestión de horarios laborales no pueden acudir durante el día a presenciar los partidos. “Vamos a experimentar y ver qué tal funciona”, precisa a este medio el director del torneo, Tommy Robredo; “y en función de cómo vaya la mantendremos o no”.

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El extenista, de 43 años, detalla que de momento será flexible y que la organización irá haciendo los ajustes necesarios. A eso de las 19.00 se dio luz verde al acceso de los espectadores de esta nueva sesión y media hora más tarde comenzó la acción, cuando todavía había luz natural. En el instante que Fils selló su acceso a los cuartos de final de este viernes —frente al italiano Lorenzo Musetti—, la oscuridad ya había envuelto la ciudad y los focos y la nueva iluminación led de los soportes publicitarios de la central acotaban las dimensiones de la pista; disfrute generalizado y 73 minutos de juego, por lo que hacia las 21.00 ya había ido desalojándose de manera progresiva.

Cabe destacar que hace cuatro años, en 2022, la insistencia de la lluvia obligó a retrasar hasta bien avanzada la tarde el duelo de los cuartos entre Alcaraz y Stefanos Tsitsipas. De este modo, el partido —recordado por el gesto antideportivo del griego, con un bolazo que buscaba el cuerpo del murciano— finalizó en horario nocturno. En concreto, muy cerca de las 23.00.