Rafa Jódar sigue en racha y ya está en los cuartos de final del Conde de Godó

El tenista madrileño se impone al argentino Camilo Ugo Carabelli (6-3, 6-3) y suma su 25ª victoria en lo que va de año

“¿Pero tú has visto qué pepinazos mete?”.

Como sucediera el lunes, los disparos —efectivamente, disparos— de Rafael Jódar en la pista central del Godó vuelven a dejar boquiabiertos a todos los presentes, a los que les cae un gran jarro de agua fría cuando trasciende la baja repentina de Carlos Alcaraz —fuera de combate por una “lesión” en la muñeca derecha— y lamentan la marcha del murciano. Queda en el ambiente general, en cualquier caso, el consuelo de la efervescencia del madrileño, un tenista que vence, convence y, sobre todo, impresiona. Se sabía de su progresión, pero la mayoría de los presentes no le habían visto en directo. El break inicial de Camilo Ugo Carabelli es un espejismo: doble 6-3, en 1h 29m.

Con la retirada del murciano, Jódar se ha convertido en la principal baza local para optar al título en el ATP 500 de Barcelona, donde se jugará un puesto en las semifinales ante el ganador del choque entre el británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie del torneo, y el estadounidense Ethan Quinn, 50º en la tabla mundial.

Vencedor de su primer título ATP hace apenas 10 días en el 250 de Marrakech, Jódar, formado tenísticamente en el madrileño Club de Tenis Chamartín, no ha dado opción este miércoles a Carabelli, siete años mayor y número 64 del ranking ATP.

Se trata del 25º triunfo de la temporada para el español, más que ningún otro tenista, incluido Jannik Sinner, líder del ranking y poseedor de 24 victorias en lo que va de año. La de este miércoles es, además, la séptima seguida para Jódar, que ya había derrotado a Carabelli recientemente en Marrakech. ¿Se ve ahora como uno de los favoritos? “No, para nada”, transmitió el de Leganés.

“La verdad es que tenemos una relación muy buena y agradezco mucho sus palabras [de elogio]. Y nada, en cuanto a su lesión, espero que no sea nada y que se recupere lo más pronto posible”, se refirió a la lesión de Alcaraz.

Por otra parte, la jornada de este miércoles también deparó la eliminación de Alex de Miñaur, a cargo de Hamad Medjedovic (6-3 y 6-4).