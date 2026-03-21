La deslumbrante ascensión de Rafa Jódar, un talento que no deja de crecer

El madrileño accede a la tercera ronda de Florida (6-1 y 6-2 a Vukic) y escala 86 puestos en menos de tres meses. Davidovich cede a la primera y Badosa sufre otro duro revés

De jóvenes va la historia. De cómo una derrota sirve de lección para João Fonseca —“lo hace casi todo perfecto”, dice el brasileño (19 años) tras el doble 6-4 encajado frente a Carlos Alcaraz, citado ahora el murciano en la tercera ronda con Sebastian Korda—, de cómo Martín Landaluce da un salto significativo gracias a su primer triunfo contra un top-20 —6-3, 6-7(4) y 6-4 a Luciano Darderi, previo encuentro este domingo con el ruso Karen Khachanov— y de cómo la progresión de otro madrileño, Rafael Jódar, continúa acelerándose. En poco más de un abrir y cerrar de ojos, Aleksandar Vukic (93º) ya ha caído (6-1 y 6-2, en 55 minutos) y el futuro resplandece: ahí hay un buen tenista.

Sigue ascendiendo y apuntando maneras el de Leganés, 19 años y atributos que invitan a pensar que el tenis español ha encontrado otro subalterno para reforzar la musculatura para la clase terrenal. Es decir, hay vida más allá de Alcaraz, quien hace poco elogiaba a este chico metódico, serio y con altura (1,91) que tras probar la experiencia universitaria —paso por la universidad de Virginia, después de haber triunfado hace dos años como júnior en el US Open— optó por un giro trascendental: a todo o nada. De cabeza al circuito de élite. “Me gusta mucho su estilo. Juega sin miedo, con desparpajo. En la pista no respeta a nadie”, retrataba a grandes rasgos el de El Palmar.

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Jódar empezó el curso como el 168º del mundo, destapándose en Australia —primera victoria en un Grand Slam— y más que convencido de sus posibilidades: “Los resultados llegarán”. Después de haber caído en el estreno de Indian Wells frente a Alejandro Tabilo, el trazado de Miami lo corrobora. Son dos triunfos de alto valor simbólico y una ascensión impresionante: en dos meses y medio, 86 posiciones. De hecho, virtualmente es el 86º y, cosas del tenis, las 18 victorias que acumula hasta marzo le sitúan a la cabeza junto con el ruso Daniil Medvedev. En la próxima estación del torneo se enfrentará al argentino Tomás Martín Etcheverry (7-6(5) y7-6(3) a Zizou Bergs).

“Sinceramente, el top-100 no era uno de mis objetivos a comienzos de temporada. Significa mucho para mí, pero debo seguir trabajando. Soy muy joven”, afirmó Jódar en unas declaraciones recogidas por Tennis Channel. “Siento que puedo mejorar en muchos aspectos, y eso es muy bueno porque significa que mi nivel puede ser mucho más alto. Puedo mejorar en la volea, en subir a la red y el juego a media pista…”, amplió.

De formas longilíneas y agresivo tanto al saque como al resto, Jódar ya fue reclutado por David Ferrer como sparring del equipo español en 2024 y participó en noviembre en la Copa de Maestros de las promesas (sub-21); allí, en Yeda, una desafortunada carambola numérica le apartó de las semifinales, pero esos buenos pasos fueron el anticipo de un despegue extraordinario que ahora, en Florida, sigue cobrando brillo. Ante Vukic firmó este sábado una actuación impecable; reforzada, dicho sea de paso, por la apatía del australiano. Previamente se había lucido su compañero Landaluce (136º) y en el Club de Tenis Chamartín, cuna de ambos, lo celebran.

Barro y dobles faltas

En contraste, la jornada deparó la eliminación prematura Alejandro Davidovich, superado por el francés Quentin Halys: 7-6 (8) y 6-4. No obstante, el tropiezo no tiene incidencia en el ranking del malagueño, 17º del mundo, dado que hace un año también cayó pronto y apenas defendía puntos. Al contrario, la despedida de Paula Badosa ante la prometedora Iva Jovic (6-2 y 6-1, en 1h 15m) tiene un impacto directo en su clasificación. Después de haber recuperado algo de terreno la semana pasada, tras su paso por Austin, la derrota frente a la estadounidense —17ª a sus 18 años— vuelve a expulsarla del top-100 y acentúa las dificultades por las que atraviesa.

Badosa, durante el partido contra Jovic. Geoff Burke (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

“Verme donde estoy ahora es duro”, se sinceraba el jueves, tras sortear el estreno. “Pero mi cuerpo [lesión crónica en la espalda desde mayo de 2023] reacciona como puede. Hace unos meses era top-10 y ahora no estoy entre las cien mejores… He estado parando y volviendo constantemente, y encontrar ese ritmo es muy difícil”, prorrogaba la tenista de Begur, azotada también por diversos contratiempos musculares y que ante Jovic registró una deficitaria actuación. Tan solo consiguió convertir una de las siete opciones de rotura que dispuso —nada más empezar el duelo— y volvió a embarrarse entre dobles faltas. Esta vez cometió diez.

Badosa, de 28 años, compitió vendada del muslo izquierdo, una zona en la que arrastra problemas desde septiembre del curso pasado y que hace un mes le obligó retirarse en Dubái; le privó también de jugar en Mérida (México), y que por ver si alterará o no sus planes de competir próximamente en Charleston como inicio de la gira sobre tierra batida. Su salida implica un vacío español en el cuadro femenino de Miami, puesto que previamente se habían despedido las otras dos representantes, la gallega Jessica Bouzas (primera ronda) y la cántabra Cristina Bucsa (segunda, lesionada).