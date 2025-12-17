Landaluce y Jódar, los dos españoles que sacuden el futuro del tenis en las Next Gen Finals de Yeda

Concluido desde mediados de noviembre el calendario de los más grandes tenistas del planeta, la ATP se asoma esta semana al último evento oficial del año. Desde la tarde de este miércoles y hasta la gran final del próximo domingo, las Next Gen Finals reúnen en Yeda (Arabia Saudí) a las ocho mejores raquetas del circuito sub-20 masculino, esto es, a los ocho jóvenes destinados a romper el cascarón y deslumbrar al mundo en las más relevantes citas del calendario durante la próxima temporada.

El torneo, cuyo formato es casi idéntico al de las ATP Finals (dos grupos de cuatro tenistas, semifinales y final), no vio la luz hasta 2017, cuando la ATP se cercioró de un problema que amenazaba con romper uno de los grandes atractivos del circuito. Con Nadal, Federer y Djokovic repartiéndose aún gran parte del pastel en forma de títulos, la edad media del top-10 se había disparado hasta rozar la treintena, una cifra muy superior a los 26 que registra ocho años después pese a la inagotable presencia de Djokovic y sus 38 primaveras.

En aquella primera edición, el surcoreano Hyeon Chung se impuso en la final de Milán al prometedor Andrey Rublev. Durante los años posteriores levantaron el trofeo tenistas como Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, todos ellos con una esplendorosa trayectoria profesional tras irrumpir en unas Next Gen Finals en las que también brilló el estadounidense Brandon Nakashima, campeón en 2022. Fue un curso después, en 2023, cuando el torneo dejó Lombardía para instalarse en Arabia Saudí, donde el serbio Hamad Medjedovic y el brasileño Joao Fonseca han conquistado las dos últimas entregas.

El español Martin Landaluce, durante las clasificaciones previas de la Copa Davis ante Suiza. ANTHONY ANEX (EFE)

Para emular sus pasos, y con el deseo de, por qué no, prolongar el dulce sabor del triunfo como en su día hicieron Sinner o Alcaraz, España cuenta con dos de los ocho tenistas presentes en Yeda. Nacidos en la capital en 2006, ambos se formaron en el madrileño Club de Tenis Chamartín. Ambos han ganado, además, el US Open en categoría júnior. Y, pese a su insultante juventud, ambos sienten una profunda admiracón por Rafael Nadal, convertido en leyenda de la raqueta antes incluso de que ninguno de los dos soltara el biberón.

El mayor, Martín Landaluce, es uno de los más reputados nombres del torneo tras confirmarse la ausencia del checo Jakub Mensik, número 19 de la ATP y máximo aspirante en las quinielas iniciales. Alumno de la Rafa Nadal Academy de Manacor, Landaluce, número 134 del mundo, ha conseguido este año dos hitos en su todavía corta trayectoria: acceder a la primera ronda del Open de Australia y certificar su primera victoria en la ATP (en Miami, ante el también español Jaume Munar). No obstante, su mayor logro llegó en 2022, cuando ganó el US Open júnior. Solo dos años después, Rafa Jódar, ocho meses menor pero también del 2006, emuló su gesta y se impuso en Nueva York tras remar a contracorriente ante el gran favorito, el noruego Nicolai Budkov Kjaer.

“Los partidos siempre dan muchas vueltas”, matizó entonces el campeón sin perder la compostura. Criado en Leganés, en el cinturón sur de la capital, Jódar posee un juego de pies que se asemeja más al de Sinner que al de Alcaraz. Así lo refrendan sus 190 centímetros de pura fibra y brazos interminables. Sobre ellos, cuentan quienes le conocen, descansa una cabeza bien amueblada, tallada por la inteligencia y la disciplina, aptitudes que le han aupado hasta el puesto 168 del ránking. “La calma y la intensidad son dos de los elementos claves en mi juego”, explicó tras la conquista en Estados Unidos, donde compagina desde hace años entrenamientos y estudios en la Universidad de Virginia.

Bien distinto resulta el despliegue físico de Landaluce, más explosivo aunque igual de espigado que su compañero. “Rafa y yo nos hemos enfrentado muchísimo desde que somos niños”, cuenta quien, apodado Tintín, ya ha trabajado a las órdenes de Toni Nadal. “Vio potencial en mí y me lo hizo saber desde muy pronto”, apunta. “Toni es una persona que no tiene filtros, así que si te quiere decir algo, te lo dice. Es alguien que me ha empujado a trabajar aún más si cabe para llegar hasta aquí”.

En cualquier caso, ninguno de los dos españoles llega este miércoles a Yeda con la vitola de favorito, rol que parece recaer sobre el estadounidense Learner Tien, número 28 del ranking ATP. Landaluce y Jódar se verán las caras este jueves durante la segunda jornada de su grupo. Del cruce podría salir uno de los semifinalistas de un torneo, las Next Gen Finals, cuyo formato es diferente al del resto: los partidos se disputan al mejor de cinco sets, con cuatro juegos por manga, desempate al llegar al 3-3 y sin ventajas en el deuce.

Nada desdeñable resulta tampoco el premio económico, pues la ATP repartirá algo más de dos millones de dólares desde este jueves hasta el domingo, día de la gran final, con incentivos por victorias en la fase de grupos, así como bonus extras por concluir el torneo sin conocer la derrota. El espectáculo de Yeda contará, además, con un invitado de excepción en las gradas: Nadal, ídolo tenístico de varios de los participantes, asistirá al torneo como embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí, rol que ocupa desde enero de 2024.