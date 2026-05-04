Justin Baldoni y Blake Lively alcanzan un acuerdo legal y cierran el caso de ‘Romper el círculo’

Han sido necesarios más de 16 meses, demandas, contrademandas, difamaciones públicas y cientos de artículos, de los diarios más serios a los tabloides más amarillistas, para poner fin a la disputa legal entre el actor y director Justin Baldoni y la actriz y productora Blake Lively, que coprotagonizaron hace dos veranos el drama romántico Romper el círculo. Por tanto, y casi in extremis, no irán a juicio, en una vista que estaba prevista para el próximo 18 de mayo. Ambas partes han hecho público un comunicado.

La nota enviada está centrada en la película, en la que se narra una relación tóxica y violenta por parte del personaje de Baldoni hacia el de Lively, en la que ella, primero, ni siquiera ve lo que sucede y, después, no sabe cómo escapar. Como se ha sabido a través de numerosas denuncias y filtraciones, Lively trató de dar su punto de vista creativo sobre la misma, pero Baldoni no solo no lo aceptó, sino que lo criticó. Desde finales de 2024, Lively ha denunciado que el director la acosó a distintos niveles: profesional, personal y sexual. Él lo negó y contrademandó, en una sucesión de dimes y diretes legales que han dejado profundamente heridas las carreras de ambos, y también la imagen pública que se podía tener de ellos.

Ahora, ambos han explicado en ese comunicado que para ellos la película es “motivo de orgullo” porque ha logrado su objetivo, “sensibilizar y lograr un impacto significativo en las vidas de las víctimas de violencia doméstica, y de todas las víctimas”.

“Reconocemos que el proceso planteó retos y que las preocupaciones planteadas por Lively merecían ser escuchadas. Seguimos firmemente comprometidos con crear lugares de trabajo libres de conductas inapropiadas y de falta de productividad”, aseguran, para concluir: “Esperamos sinceramente que esto ponga punto final al asunto y permita a todos los implicados seguir adelante de forma constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en internet”. Los detalles del acuerdo no se han hecho públicos, al menos, por el momento.

El cierre del caso supone, por tanto, que finalmente las estrellas no tendrán que ir a juicio. En febrero, ambos acudieron a un acto de conciliación en Nueva York, para ver si podían cerrar la cuestión de manera amistosa; entonces, no pareció prosperar. Además, a principios de abril un juez desestimó buena parte —10 de los 13 cargos— de la demanda presentada por la actriz, lo que tampoco la dejaba con demasiada fuerza para seguir adelante.

Taylor Swift, Blake Lively y más amigos, en la Super Bowl celebrada en Las Vegas, Nevada, en febrero de 2024. John Angelillo (UPI / Cordon Press)

Baldoni, de 42 años, y Lively, de 38, se han arrastrado el uno al otro mediáticamente por el fango, mostrando algunas de las cloacas más sucias del sistema de Hollywood y de promoción de películas. La actriz demandó al actor a finales de 2024, haciendo pública su denuncia en el diario The New York Times, y exponiendo cómo él la sometía a todo tipo de comentarios y vejaciones durante él rodaje. De ahí que Baldoni, pocos días después, decidiera contrademandar, tanto al diario neoyorquino como a su colega de filmación, exigiendo 400 millones de dólares por difamación, en una demanda que un juez desestimó unos meses después. Ella, después, le exigió en otra petición varios millones de dólares por daños emocionales.

Durante el proceso, ambos no han salido bien parados. Apenas han trabajado en estos meses, y toda información sobre ellos ha estado centrada en esta serie de denuncias y contradenuncias. Por parte de Lively, además, también han salido malparados su marido, Ryan Reynolds, que estaba citado en parte de la denuncia, así como la que estaba considerada como su mejor amiga —y, de hecho, madrina de sus tres hijas mayores—, la cantante Taylor Swift.

En un intercambio de mensajes que llegó a hacerse público, se filtró cómo la actriz mantenía una charla muy privada con la intérprete de Blank Space. “Últimamente me he sentido como una mala amiga, he sido un desastre que solo ha hablado de mi propia mierda durante meses”, escribía la actriz. “Has sido muy generosa no solo siendo la persona clave para mí durante todo ese tiempo, sino también por perdonarme por estar tan metida en todo esto”. La vocalista le contestaba: “Ha habido muchas cosas del tema de Justin, pero ya he pasado por cosas como estas antes y sé lo agotador que es”. Y seguía: “Es más bien... y me siento muy mal por decir esto, porque tus mensajes han tenido una intención muy amable, pero los últimos... me sentía como si estuviera leyendo un correo electrónico corporativo masivo enviado a 200 empleados. Has dicho la palabra ‘nosotros’ como 18 veces”. Hace meses que no se ve a Lively y a Swift juntas en público.