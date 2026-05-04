La Procuraduría advierte que el transporte aéreo en Colombia enfrenta un “riesgo sistémico”

Un documento reservado del Ministerio Público enumera varias deficiencias de la institución y concluye que varios incidentes ocurridos en los últimos meses no son hechos aislados. El ente de control evalúa abrir una investigación disciplinaria a su directo

Un informe interno de la Procuraduría General abre un nuevo frente de preocupación sobre el transporte aéreo en Colombia. El documento reservado, que ha revelado Caracol Radio este lunes, concluye que las fallas técnicas y las debilidades institucionales de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) comprometen la seguridad de los vuelos. El órgano de control no se limita a advertir de los riesgos, sino que pide avanzar en investigaciones para establecer responsabilidades.

Luego de evaluar durante varios meses los aspectos críticos de este sector, el Ministerio Público hace un grave diagnóstico de la situación. “Uno de los hallazgos más preocupantes es el estado de la infraestructura tecnológica”, dice el informe, que reporta obsolescencia de sistemas considerados críticos para la navegación aérea, equipos fuera de servicio y problemas de comunicaciones entre centros de control.

Otro problema es la insuficiencia de controladores aéreos, que genera sobrecargas de trabajo para los 717 que atienden hoy los 46 aeropuertos del país. También hay descoordinación entre operaciones civiles y militares, y restricciones de visibilidad en la torre de control del aeropuerto El Dorado, que sirve a Bogotá y disputa con el de Guarulhos (Sao Paulo) ser el de mayor tráfico de pasajeros de Sudamérica.

“La capacidad de garantizar la separación segura de aeronaves es uno de los puntos más sensibles, especialmente en un aeropuerto que concentra una porción significativa del tráfico aéreo nacional”, comenta uno de los investigadores cercanos al caso.

Se refiere a un riesgo que se hizo evidente en dos incidentes distintos, uno el 20 de febrero y otro 13 de marzo, en los que sendos helicópteros militares atravesaron las pistas y afectaron la operación de aeronaves civiles con pasajeros. El de febrero, cuando un Airbus A320 de la aerolínea Latam tuvo que abortar su despegue, es considerado por la Procuraduría como “un punto de inflexión” para el funcionamiento del sistema en su conjunto.

“No son hechos aislados”

En opinión del Ministerio Público, no se trata de hechos aislados, sino de las consecuencias de “un patrón de fallas que compromete la seguridad operacional”, y que tiene al sistema aeronáutico del país frente a “un escenario de riesgo sistémico”.

Más allá del estado de la infraestructura tecnológica y de las condiciones en las que trabaja el personal de tierra, el informe apunta a un problema de fondo: la capacidad de la Aerocivil, que forma parte del Ejecutivo, como ente rector del transporte aéreo.

La Procuraduría afirma que las situaciones descritas no se circunscriben a los niveles operativos, sino que involucran a las instancias administrativas. Por eso, todos los hallazgos del área de Vigilancia Preventiva fueron remitidos a la Sala de Instrucción del ente de control, para que evalúe la posibilidad de iniciar una actuación disciplinaria contra el director, Luis Alfonso Martínez Chimenty, y otras cabezas de la institución.

A esto se suma una denuncia penal del abogado Jaime Lombana, revelada en Caracol Radio por Julio Sánchez Cristo, por los presuntos delitos de perturbación en el servicio de transporte público, pánico y los demás que pueda establecer la Fiscalía General, en relación con los incidentes en los que se vieron involucrados dos helicópteros militares.

Consultada por esta Unidad Investigativa, la Aerocivil ha respondido que prefiere no pronunciarse, pues para hacerlo requiere una autorización de la Presidencia de la República que aún no habían recibido.

El inquietante reporte de la Procuraduría se conoce en medio del creciente escrutinio sobre la autoridad aeronáutica. Desde 2025, el Ministerio Público ha abierto varias indagaciones preventivas relacionadas con decisiones de la Aerocivil. Entre los temas más sensibles está la reforma de la asignación de slots (horarios de despegue y aterrizaje), una iniciativa que el Gobierno suspendió luego de un intenso debate con las aerolíneas más grandes.