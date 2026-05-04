El director de EL PAÍS subraya la esencia del diario: “Informar con rigor, informar con honestidad”

El director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, ha augurado que el periódico va a seguir creciendo cumpliendo su compromiso con el lector, que ha resumido así: “Informar con rigor, informar con honestidad”. “En los próximos años vamos a hacer más y mejor en América y en Europa, en Estados Unidos, en España y en México. Vamos a crecer ofreciendo lo que sabemos hacer: periodismo, información de calidad, contrastada, separada de la opinión, anteponiendo el dato al prejuicio, contando la verdad y defendiendo, desde la independencia, nuestros valores: la democracia, la tolerancia y la pluralidad”, ha asegurado durante su intervención en la gala de celebración del 50 aniversario de EL PAÍS en Barcelona tras la entrega este mediodía de los Premios Ortega y Gasset de periodismo.

Martínez Ahrens ha recordado que el periódico lleva una semana celebrando su aniversario, “lleno de recuerdos y de futuro”, con los lectores, los verdaderos protagonistas de EL PAÍS. “Ha sido un camino largo, un camino en el que han participado muchos. Algunos siguen. Otros se fueron, aunque están muy presentes. En mi caso, y voy a compartir una pequeña nota personal, llevo 35 años en el periódico. No soy ni fundador ni pionero. Cuando salió el primer número, aquel 4 de mayo de 1976, tenía solo diez años. Pero me acuerdo bien de lo que significaba EL PAÍS. Era una ventana al mundo en una era sin internet. Era una bocanada de modernidad. Era futuro, de ese futuro que los periodistas, lo supe más tarde, buscamos continuamente”.

Martínez Ahrens ha subrayado que EL PAÍS fue una obra colectiva desde el principio, hecha por sus redactores, la empresa y, sobre todo, por los lectores. “Casi desde el primer número, los lectores supieron qué podían esperar del periódico y los periodistas supieron entender qué esperaban del periódico sus lectores”. Ese pacto, ese compromiso, ha añadido, “es la base de EL PAÍS y de su credibilidad”. “Gracias a él somos hoy un medio global y de referencia, con siete ediciones digitales y una empresa con decenas de millones de lectores y casi medio millón de suscriptores”.

El director ha recordado que cuando asegura que EL PAÍS es un periódico global quiere decir que es “europeo y americano, español, catalán y mexicano, argentino y chileno, estadounidense y colombiano. Somos un periódico que habita las sociedades en las que está presente y que las explica al mundo”. Martínez Ahrens ha remarcado que los periodistas escriben tanto para un lector de Monterrey como para uno de Barcelona, de Bogotá, de San Diego o de Buenos Aires. “Y lo hacemos con una misma identidad, la de un medio que defiende la democracia y apuesta por el periodismo de calidad. Dos principios que no han cambiado desde el origen y que nos han valido la confianza de los lectores”, ha destacado.

Martínez Ahrens ha recordado que esos principios son los que llevaron al periódico a salir a la calle la noche del 23 de febrero de 1981 para defender la democracia. “Los mismos con los que hemos construido una cabecera reconocida globalmente y que impregnan toda nuestra tarea periodística, incluso la más cotidiana”. El director ha mencionado las grandes coberturas, las exclusivas, las guerras, las noches electorales, pero ha recordado que “el periodismo brilla también en lo más cercano, en lo cotidiano, en lo que afecta cada día a nuestros lectores: en el recibo de la luz, en la seguridad de un barrio, en una biblioteca que abre ahí donde no hay bibliotecas, en el precio de la compra para quien tiene dificultades para llegar a fin de mes”. Ese periodismo del día a día es también global, ha señalado el director de EL PAÍS, porque “habla de la gente, de sus frustraciones y de sus aspiraciones”.

En ese contrato con los lectores, ha dicho Martínez Ahrens, “no se trata de gritar al lector ni de decirle lo que tiene que pensar. Tampoco de confirmarle los prejuicios. Se trata de ir a los hechos, grandes o pequeños, y contarle la vida y de tener siempre los valores claros”.

El director ha recordado también las “peores horas” del periódico. EL PAÍS sufrió en 1978 un atentado mortal a manos de la ultraderecha en el que murió Andrés Fraguas y que dejó malherido a Juan Antonio Sampedro. “En 1989, un soldado estadounidense mató a tiros a nuestro fotógrafo, Juantxu Rodríguez, en Panamá. Fueron momentos muy graves y muy tristes y no los olvidamos”, ha asegurado.

El director ha instado a no permanecer impasibles en un mundo tan convulso: “Ante las guerras, los abusos y las mentiras, informamos, investigamos y denunciamos. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que llevamos 50 años haciendo y eso mismo haremos mañana, pasado y cada día mientras sigamos publicando, porque estoy seguro de que quienes vendrán, como quienes se fueron, cumplirán su compromiso con el lector: informar con rigor, informar con honestidad. Esa es, ha sido y será nuestra obligación. Ese es el compromiso de EL PAÍS con los lectores, siempre”.

Por la mañana, durante su intervención en la entrega de los Premios Ortega y Gasset en Barcelona, Martínez Ahrens había reivindicado los valores esenciales del periodismo —“resistencia, maestría y honradez”— como pilares del oficio en un momento marcado por la desinformación y las presiones del poder. La sociedad “vive en un tiempo en el que grandes poderes tratan de acallar la verdad”, denunció, y defendió la necesidad de preservar la credibilidad y la independencia como base del vínculo con los lectores.