Rafa Jódar desmonta a Martín Landaluce pero cae eliminado tras una desafortunada carambola en las Next Gen Finals 

Aplaude y arquea las cejas Rafael Nadal en el King Abdullah Sports City de Yeda, donde goza de su propio palco como ilustre embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí, y algo más abajo, sobre el azul eléctrico de una pista sin pasillos de dobles, el espigado Martín Landaluce, uno de sus pupilos en la academia de Manacor, se diluye como un azucarillo ante el otro español del torneo, Rafa Jódar, como él, también madrileño, también nacido en el 2006 y también formado sobre la arcilla del Club de Tenis Chamartín.

Llegaba no obstante Landaluce con la soga al cuello a la cita de este viernes tras encadenar dos derrotas en los dos primeros encuentros de las Next Gen Finals, el torneo que desde 2017 reúne, primero en Milán y desde hace dos cursos en Arabia Saudí, a los ocho mejores tenistas que todavía no han cumplido los 21 años. El mal arranque en la presente edición obligaba a Tintín, como llaman a Landaluce quienes más le conocen, a vencer a su rival —y amigo— sin ceder un solo set si quería apurar sus opciones de avanzar a las semifinales de este sábado.

El desempate de la primera manga cayó, sin embargo, del lado de Jódar, y con ello se terminaron de consumar todas las opciones de Landaluce, perdido e incapaz de reconectar con su tenis bajo la atenta mirada de su gran ídolo de infancia. “No sé cómo no eres ya top-50 del mundo, te lo digo en serio. No sé cuál es la razón, pero tengo claro que deberías estar ya ahí”, espetaba hace solo unos días Toni Nadal, embajador de la Rafa Nadal Academy de Manacor, al joven madrileño, que actualmente ocupa el puesto 134 del ránking.

Al otro lado de la red, el lenguaje corporal de Jódar, ocho meses más joven, proyectaba una realidad bien distinta. Incontestable al servicio, el otro madrileño presente en las ATP Next Gen Finals, brazos interminables y mirada agitada bajo la visera, celebraba con rabia cada punto en Yeda. No era para menos. La victoria ante Landaluce (4-3, 4-1 y 4-3, en una hora y 23 minutos) lo acercaba, y mucho, a las semifinales de este sábado. Tocaba, eso sí, esperar al duelo entre el estadounidense Learner Tien y el noruego Nicolai Budkov Kjaer.

El triunfo del escandinavo, fuera cual fuese el resultado, certificaba la clasificación de Jódar. La victoria de Tien, sin embargo, abría un abanico de rocambolescas combinaciones: de terminar tres sets a cero, sería Kjaer quien se quedaría fuera, garantizando el pase a Tien y Jódar; en caso de que el norteamericano venciese al noruego por tres sets a uno, el eliminado sería Jódar; mientras que la victoria por tres sets a dos no le valdría a Tien para avanzar a la siguiente ronda, donde sí estarían Jódar y Kjaer.

Tras una merecida ducha, el madrileño, de carácter calmado y analítico, se quedó en los vestuarios del King Abdullah Sports City con una premisa clara: cumplida su parte, no quedaba otra que confiar y tener paciencia. “Para relajarme me gusta mucho jugar al ajedrez”, confesó en una entrevista con la ATP durante la pasada edición del torneo. “Disfruto mucho de la estrategia que hay detrás de cada movimiento. Me ayuda a concentrarme, y creo, honestamente, que tiene un vínculo muy estrecho con lo que se siente en la pista de tenis”.

Con ese aplomo presenció Jódar algo con lo que nadie contaba, ni tan siquiera él mismo. Kjaer, a quien el español no había podido vencer en la fase de grupos pero sí en la final del US Open júnior del pasado año, conquistó una intensísima primera manga para, justo después, dejarse llevar sobre la pista central de Yeda. Al otro lado de la red, Tien no desaprovechó el regalo y encadenó de forma consecutiva los tres sets necesarios para ganar el partido y, de paso, cumplir con la única combinación que clasificaba a ambos a las semifinales, dejando fuera de la ecuación al madrileño.

Garantizados así los cerca de 200.000 euros de recompensa por avanzar a la siguiente ronda, estadounidense y noruego sumarán otros 100.000 si acceden a la gran final del próximo domingo. Para ello, deberán imponerse a los dos clasificados del otro grupo, el norteamericano Nishesh Basavareddy (20 años, 167º del mundo) y el belga Alexander Blockx (20 años, 116º). En caso de que así suceda, Tien (20 años, 28º de la ATP) y Kjaer (19 años, 136º) volverían a verse las caras en la final de las Next Gen Finals, donde, entonces sí, los intereses cruzados deberían quedar de lado. El prestigio de levantar un trofeo que ya han alzado Alcaraz, Sinner o Tsitsipas, cuentan, está por encima de todo.