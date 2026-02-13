El INE revisa una décima a la baja la inflación de enero y la sitúa en el 2,3%

Los precios de la energía están detrás del descenso, de seis décimas frente al mes pasado en términos interanuales, el mayor desde marzo

Los precios dieron una tregua al comienzo de año. Y fue incluso mayor de lo previsto en un principio. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado este viernes a la baja la inflación, que finalmente se moderó en enero al 2,3%, una décima menor de lo adelantado, y seis décimas inferior a la de diciembre en términos interanuales. Eso supone su mayor caída en 10 meses, desde marzo. lo que la sitúa en niveles no vistos desde junio, cuando se colocó justo en ese mismo nivel.

El respiro se debe fundamentalmente a la energía: los precios de la electricidad subieron menos que en enero de 2025, y los combustibles se abarataron. La partida de alimentos y bebidas no alcohólicas, en cambio, está mostrando una gran resistencia a moderarse. En enero se mantuvo sin cambios, en un todavía elevado 3%, repitiendo en su mayor nivel desde julio de 2024, lo que ejerce presión sobre la cesta de la compra. Productos como los huevos siguen registrando incrementos de precios meteóricos, del 30,7% en su caso. El café (13,1%) y las hortalizas (12,6%), también sufren aumentos muy por encima de la media.

Pese a esos casos puntuales, el dato general acerca a España al objetivo del 2% del BCE, un umbral que no toca desde mayo del año pasado, aunque la distancia respecto a la media de los socios es todavía significativa: la inflación de la zona euro fue del 1,7% en enero debido a que en países como Francia (0,3%) e Italia (1%) los precios se han derrumbado.

El Ministerio de Economía ha valorado positivamente esa moderación que está registrando España. “Permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo. En el conjunto de 2025, la capacidad de compra agregada de los hogares aumentó un 1,5%, gracias a que las subidas de los salarios fueron superiores a la inflación media del ejercicio”, recuerda.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos por tratarse de los elementos más volátiles, se mantuvo sin cambios en el 2,6% por tercer mes consecutivo. Aunque la mensual sí dio claras señales de mejora, con una caída de cuatro décimas.

En el buen comportamiento de la inflación han influido parcialmente factores climáticos. El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha encadenado más de 20 días por debajo de los 50 euros por MWh, en parte gracias al temporal de lluvia y viento, que anima la generación eólica e hidráulica.

Ha superado además obstáculos como el mayor gasto derivado del apagón. Según un análisis de la consultora Nera, la llamada operación reforzada que viene aplicando Red Eléctrica (REE) tras el corte masivo de luz sufrido por la Península el pasado 28 de abril se saldó entre esa fecha y el 31 de enero ha tenido un coste de hasta 1.100 millones de euros, que han pagado los consumidores en sus facturas de la luz.

