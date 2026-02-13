El precio de la luz encadena 22 días por debajo de los 50 euros por MWh gracias al tren de borrascas

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja este viernes un 22,5% al situarse en los 4,42 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 5,70 euros de ayer. Con ello, encadena ya 22 días por debajo de los 50 euros por MWh gracias al tren de borrascas.

Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), los 4,42 euros por MWh suponen una bajada del 52,9% con respecto a los 9,39 euros del viernes de la semana pasada y un descenso del 95,4% sobre los 95,69 euros de hace un mes, el 13 de enero.

Además, en comparativa interanual, este viernes se produce un abaratamiento del 96,6%, ya que el 13 de febrero del año pasado el precio fue de 130,98 euros por MWh.