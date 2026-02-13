Trump planea reducir algunos aranceles sobre el acero y el aluminio, según el ‘Financial Times’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reducir algunos aranceles sobre productos de acero y aluminio, mientras su administración afronta una creciente crisis del coste de la vida que ha afectado a sus índices de aprobación, informó el Financial Times este viernes.

La Casa Blanca está revisando la lista de productos afectados por los aranceles de Trump sobre estos metales —que se sitúan en aproximadamente el 50% e incluyen una gran cantidad de productos fabricados con esos metales— y está considerando eximir algunos artículos de la lista, informó el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto. Trump ha utilizado repetidamente los aranceles como herramienta de negociación con diversos socios comerciales.

Los funcionarios del Departamento de Comercio y la oficina del representante comercial de EE UU creen que los aranceles están perjudicando a los consumidores al aumentar los precios de los productos, incluidos los moldes para tartas y las latas de alimentos y bebidas. Los votantes de todo el país están preocupados por los precios al consumidor y se espera que las inquietudes por el precio de la vida sean un factor importante para los estadounidenses de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos mostró que el 30% de los estadounidenses aprobó la gestión de Trump, mientras que el 59% la desaprobó, incluyendo nueve de cada diez demócratas y uno de cada cinco republicanos.

La Administración Trump también está considerando limitar la expansión de la lista de productos con aranceles, y planea en su lugar lanzar una investigación de seguridad nacional más específica sobre determinados productos, informó el periódico británico.

La medida para suavizar los aranceles sobre el acero y el aluminio surge en medio de crecientes críticas a los gravámenes de Trump como un potencial impuesto para los estadounidenses. Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York publicado esta semana mostró que las empresas y consumidores estadounidenses pagaron casi el 90% del coste de los aranceles de Trump en 2025.

El año pasado, el Departamento de Comercio de EE UU aumentó los aranceles al acero y al aluminio sobre más de 400 productos, incluyendo turbinas eólicas, grúas móviles, electrodomésticos, excavadoras y otros equipos pesados, además de vagones de ferrocarril, motocicletas, motores marinos, muebles y cientos de otros productos.

Trump, sin embargo, ha afirmado repetidamente que los ingresos de sus aranceles ayudarán a reducir la deuda nacional, y ha promocionado en varias ocasiones la posibilidad de un pago público proveniente de los ingresos arancelarios.

Aun así, se vio al presidente retractarse de varios de sus gravámenes más estrictos el año pasado, y también se le vio impulsando una tregua comercial con China en medio del aumento de los costes de importación para los estadounidenses.