Trump anuncia que impondrá nuevos aranceles del 25% a los países que participan en las maniobras en Groenlandia

Cuando está a punto de cumplirse el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump parece obsesionado con conquistar Groenlandia. El mandatario estadounidense ha lanzado una ofensiva para abrir una negociación que termine con la anexión de la isla ártica, bajo soberanía de Dinamarca. Este sábado ha anunciado nuevos aranceles de hasta el 25% a los países europeos que participan en las maniobras militares en el territorio helado.

“A partir del 1 de febrero de 2026, a todos los países mencionados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) se les aplicará un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos de América”, ha escrito a través de la red social Truth. “El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible hasta que se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, ha advertido.

Esta semana se ha conocido que siete países europeos aliados —Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y el Reino Unido— han acudido al llamamiento de Dinamarca para realizar unas maniobras militares en la isla a lo largo de este año. El plan de Copenhague con esta operación consiste en sentar el germen de una misión militar más amplia, prolongada y rotatoria, que podría estar bajo supervisión de la OTAN.

Con esta vía, Dinamarca trataba de contener las ansias colonialistas de Washington. Al ofrecer nuevas garantías de seguridad en esta zona estratégica del Ártico. Los aliados han enviado ya un primer contingente, reducido, pero simbólico, de tropas o de oficiales de enlace de avanzadilla al que seguirán también equipos militares. Se espera que otros países, entre ellos España, puedan sumarse a este contingente.

Pero la estrategia danesa no parece surtir efectos. No ha sentado bien al mandatario estadounidense propenso a amenazar con aranceles a cualquier país que le lleve la contraria. “Hemos subvencionado a Dinamarca y a todos los países de la Unión Europea, y a otros, durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de compensación”, ha escrito desde su mansión de Mar-a-Lago, donde se escapa todos los fines de semana para descansar, jugar al golf, y alejarse del ambiente de Washington, que nunca le ha agradado. “Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca corresponda: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto".

Aunque Trump amenaza con aranceles a estos siete países no será fácil que cumpla su amenaza. Las relaciones comerciales están delegadas en la Unión Europea (UE). Así que Estados Unidos no puede establecer restricciones comerciales a los países de la Unión sin negociar antes con la Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen.

Estados Unidos y Europa acordaron el pasado agosto poner fin a la guerra comercial tras unas intensas negociaciones que favorecieron los intereses de Washington. Los aranceles estadounidenses se redujeron del 25% al 15% a cambio de que los países europeos invirtieran miles de millones en la industria de defensa de Estados Unidos y trasladaran algunas de sus fábricas a aquel país. De concretarse el nuevo arancel, algo que parece sumamente complicado, los aranceles de estos siete países podrían ascender hasta el 40%, lo que perjudicaría seriamente las relaciones comerciales de socios históricos de Estados Unidos.

El inquilino de la Casa Blanca lleva semanas menospreciando la capacidad militar de Dinamarca. Y argumentando su estrategia en que numerosos barcos chinos campan a sus anchas por el ártico lo que, a su juicio, supone una amenaza para la seguridad. “Actualmente solo cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente. ¡Solo Estados Unidos de América, bajo la presidencia de DONALD J. TRUMP, puede participar en este juego, y con mucho éxito! Nadie tocará este territorio sagrado, especialmente porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo en general está en juego" ha escrito en Truth.

El republicano ha cuestionado las maniobras militares de los siete países europeos. “Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países, que están jugando a este peligroso juego, han puesto en riesgo una situación insostenible. Por lo tanto, es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas”.

Trump ha evitado recordar que Groenlandia es rico en tierras raras, los minerales críticos para la fabricación de microprocesadores, en un momento en que se desarrolla una alocada carrera por la inteligencia artificial entre las grandes potencias del mundo.

“Estados Unidos ha estado intentando realizar esta transacción durante más de 150 años. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los sistemas de armas modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de ADQUIRIR Groenlandia es especialmente importante”.

El inquilino del Despacho Oval asegura que necesita Groenlandia para construir la cúpula, un sofisticado sistema antimisiles para la defensa del territorio de Estados Unidos, similar al de la Cúpula de Hierro, de Israel. El proyecto, con un presupuesto de más de 150.000 millones de dólares, podría estar operativo en dos años si Washington tuviera acceso al vasto territorio del ártico, según los expertos en defensa. “Actualmente, se están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con “La Cúpula”, incluyendo la posible protección de Canadá, y este sistema, sumamente ingenioso, pero muy complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a consideraciones geométricas y territoriales, si este territorio se incluye en él. Estados Unidos está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de los países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas”, ha agregado.