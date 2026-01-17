Miles de personas protestan en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia

“Estamos enviando un mensaje al mundo: todos deben despertar”, dice una manifestante en Copenhague. Están previstas protestas también en Nuuk, la capital groenlandesa

Miles de manifestantes se han congregado en toda Dinamarca este sábado en solidaridad con Groenlandia ante la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse la isla ártica. Exigen que Estados Unidos respete el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. Trump afirma que Groenlandia es vital para la seguridad debido a su ubicación estratégica y su gran reserva de minerales, y no ha descartado el uso de la fuerza para tomarla. Esta semana, varios países europeos enviaron personal militar a petición de Dinamarca.

Con gritos como “Groenlandia no está en venta” y portando pancartas con lemas como “Manos fuera de Groenlandia”, junto con la bandera roja y blanca de la isla ártica, los manifestantes se congregaron en la Plaza del Ayuntamiento de Copenhague antes de marchar hacia la embajada de Estados Unidos.

Miles de personas participan en la marcha este sábado en Copenhague contra la amenaza de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia. Martin Sylvest Andersen (Getty Images)

“Estoy muy agradecida por el enorme apoyo que recibimos como groenlandeses... también estamos enviando un mensaje al mundo: todos deben despertar”, declaró Julie Rademacher, presidenta de Uagut, una organización para groenlandeses en Dinamarca. “Groenlandia y los groenlandeses se han convertido involuntariamente en el frente de la lucha por la democracia y los derechos humanos”, añadió.

Las imágenes de vídeo de Reuters mostraron a miles de manifestantes. Los portavoces de los organizadores y la policía se negaron a proporcionar una estimación de la multitud. Las protestas también continuaban en otros lugares de Dinamarca y está previsto que se celebren en Nuuk, la capital de Groenlandia, durante la tarde del sábado.

Las reiteradas declaraciones de Trump sobre la isla han desencadenado una crisis diplomática sin precedentes entre Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros fundadores de la alianza militar de la OTAN, y han sido ampliamente condenadas en Europa. El territorio groenlandés, de 57.000 habitantes y gobernado durante siglos desde Copenhague, ha alcanzado una autonomía significativa desde 1979, pero sigue formando parte del Reino de Dinamarca, que controla la defensa y la política exterior, y financia gran parte de su administración.

Marcha en Copenhague contra la amenaza de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia. Emil Helms (AP)

Los cinco partidos políticos elegidos para el Parlamento groenlandés están, en última instancia, a favor de la independencia, pero discrepan sobre el plazo para dicha medida y, en los últimos días, han declarado que prefieren seguir formando parte de Dinamarca antes que unirse a Estados Unidos. Las protestas en Dinamarca fueron organizadas por grupos groenlandeses en colaboración con la ONG ActionAid Dinamarca.

“Exigimos respeto por el Reino de Dinamarca y por el derecho de Groenlandia a la autodeterminación”, declaró Camilla Siezing, presidenta de Inuit, la Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca.

Según las autoridades danesas, unos 17.000 groenlandeses viven en Dinamarca. Solo el 17% de los estadounidenses aprueba los esfuerzos del presidente Donald Trump para adquirir la isla ártica, y una gran mayoría de demócratas y republicanos se opone al uso de la fuerza militar para la anexión, según una encuesta de Reuters/Ipsos. Trump calificó la encuesta de “falsa”.