Trump amenaza con aranceles a los países que no apoyen su plan para Groenlandia

El enviado del presidente de EE UU visitará en marzo la isla ártica para reunirse con los residentes, no con las autoridades, y ofrecerles “mejorar su calidad de vida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este viernes con imponer aranceles a los países que no apoyen su plan para anexionarse Groenlandia. “Podría imponer aranceles a los países que no apoyen a Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”, ha aseverado el mandatario en un encuentro con agricultores para tratar asuntos de la salud en el entorno rural.

Trump dijo estas palabras poco después de conocerse que su enviado especial para Groenlandia, Jeff Landry, viajará a la isla el próximo marzo. “Creo que debemos alcanzar un acuerdo. Finalmente, estamos teniendo un debate serio sobre cómo sería una asociación, una cooperación o una interlocución, una mejor relación con Groenlandia”, ha asegurado este viernes Landry durante una entrevista al canal conservador Fox News.

En paralelo, una delegación de congresistas de Estados Unidos ha viajado a Dinamarca para reunirse este viernes con las autoridades del país con el fin de tratar el asunto de las pretensiones estadounidenses sobre la isla ártica y “rebajar la retórica” de la Casa Blanca, según han declarado.

Landry, quien también es gobernador de Luisiana, ha desvelado que planea visitar Groenlandia el próximo marzo para acelerar las conversaciones que permitan un acuerdo para la anexión de la isla por parte de Estados Unidos. El enviado especial de la Casa Blanca ha explicado que no está interesado en mantener reuniones con las autoridades locales, pero sí con los ciudadanos groenlandeses. Landry manifestó que quiere ofrecer a los cerca de 56.000 residentes de Groenlandia oportunidades para “mejorar su calidad de vida” a cambio de una mayor presencia militar estadounidense y de tener acceso a los yacimientos de tierras raras. El gobernador de Luisiana echó mano de sus raíces para describir su enfoque en las negociaciones como una estrategia de “diplomacia culinaria”.

“El presidente se toma en serio el fortalecimiento de la Doctrina Monroe. Esto es algo que debería haber sucedido hace 20 años”, ha manifestado en la Fox, al tiempo que ha recordado: “Los chinos han construido más rompehielos en un año que Estados Unidos en toda la historia del país. No construyen esos rompehielos por diversión. Los construyen para poder controlar el Ártico. Y el presidente lo sabe”.

Esta semana, una delegación de Dinamarca y Groenlandia ha viajado a Washington para reunirse con las autoridades estadounidenses. “El presidente ha dejado muy clara su prioridad: quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia”, aseguró ayer la portavoz de la Casa Blanca, Katherine Leavitt.

Los representantes europeos reconocieron tras el encuentro con las autoridades estadounidenses que no habían logrado hacer cambiar de opinión a la Casa Blanca sobre sus aspiraciones de hacerse sí o sí con Groenlandia. El jefe de la diplomacia danesa, Lars Lokke Rasmussen, tuvo incluso que desmentir este viernes a Leavitt, quien también había asegurado durante su rueda de prensa diaria que el grupo de trabajo que se acordó crear de forma bilateral tiene como objetivo “mantener conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia”.

A su llegada a Copenhague procedente de Washington, Rasmussen subrayó en un mensaje en sus redes sociales: “Lo hemos dejado muy claro: la soberanía del Reino es una línea roja. Uno no puede comprar ni apoderarse de Groenlandia. En 2026 estaremos comerciando entre la gente, no con la gente”, escribió el ministro de Exteriores danés.

Las ansias expansionistas de la Casa Blanca no son, sin embargo, la posición de toda la clase política ni la de la población estadounidense. Ese es el mensaje que ha llevado a Copenhague la delegación bipartidista de congresistas y senadores norteamericanos que inició este viernes una visita de dos días a Dinamarca, donde fueron recibidos por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, así como por diputados daneses.

“En tiempos de inestabilidad creciente, necesitamos a nuestros aliados más que nunca y este viaje enviará un mensaje claro de que el Congreso sigue estando con Dinamarca y la OTAN”, había afirmado al anunciar la misión legislativa el senador demócrata Chris Coons, que encabeza una delegación formada por once congresistas y senadores, entre ellos los republicanos Lisa Murkowski y Thom Tillis. “Esta es una delegación que ha dejado claro que no piensa que debemos adquirir Groenlandia, ni comprándola ni de ninguna forma de adquisición por la fuerza militar”, acotó, ya en la capital danesa, la republicana Murkowski, senadora por Alaska. Según subrayó en declaraciones a la prensa, la idea es intentar “rebajar la retórica” procedente de la Casa Blanca y dejar claro que “la opinión pública en Estados Unidos dice claramente, en un 75%, que no piensa que debamos adquirir Groenlandia, ni por compra ni por anexión”.

“Queremos mostrar solidaridad, que los dos partidos [republicano y demócrata] creen que Groenlandia debería tomar una decisión por sí misma sobre su futuro”, acotó el senador demócrata por Illinois Dick Durbin, que ha calificado las reiteradas declaraciones de Trump sobre la isla ártica de “avances innecesarios y peligrosos”. “Deberíamos trabajar a través de la OTAN. Ahí es donde vamos a encontrar todos un terreno común”, insistió en el mismo día en que la Alianza Atlántica confirmó que el próximo lunes, su secretario general, Mark Rutte, se reunirá en Bruselas con el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, quien participó el miércoles en la cita en la Casa Blanca con el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir el futuro de la isla autónoma.

No son los únicos. La oposición del Congreso estadounidense a las ansias de Trump de apoderarse de Groenlandia va en aumento. El ex lider de la mayoría republicana, Mitch McConnell, lanzó una seria advertencia al mandatario estadounidense sobre su postura con la isla ártica. Durante una intervención en el Congreso el pasado miércoles lanzó una crítica poco habitual desde la bancada republicana: “A menos que el presidente pueda demostrar lo contrario, la propuesta (de Trump para anexionarse Groenlandia) en muy sencilla: incinerar la confianza duramente ganada de aliados leales a cambio de ningún cambio significativo en el acceso de Estados Unidos al Ártico”. Y agregó: “Seguir adelante con esta provocación sería más desastroso para el legado del presidente que la retirada de Afganistán para su predecesor”.

Varias decenas de militares y oficiales de enlace de más de media docena de países aliados europeos se encuentran ya en Groenlandia, a invitación de Dinamarca, en una misión de “reconocimiento” para explorar las posibilidades de una operación militar más amplia en el futuro, bajo la supervisión de la OTAN. Bélgica ha anunciado este viernes que el próximo lunes enviará también a un oficial a la isla ártica. Mientras, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que España tomará una decisión al respecto cuando, tras “intercambiar” con sus socios europeos, tenga una “composición de lugar”.