El líder de Groenlandia a Trump: “Ya basta de fantasías sobre la anexión”
La Comisión Europea elude condenar las amenazas de EE UU de pretender controlar la isla perteneciente a Dinamarca y se limita a recordar la “inviolabilidad de las fronteras”
La tensión entre Copenhague y Washington a cuenta de Groenlandia sube por momentos. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en sus amenazas de anexionarse la isla, un estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. “Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, lanzó en el Air Force One camino de Washington. El mandatario, que llegó a decir que la UE “necesita” que Washington se haga con la isla, se permitió, incluso, bromear: “Dinamarca aumentó la seguridad en Groenlandia, agregaron un trineo de perros más”. Sus palabras provocaron la reacción de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que en un inusualmente duro comunicado exigió a Trump que cese en sus amenazas. También lo hizo el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. “Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión”, exigió en un comunicado publicado en la red social Facebook. El líder groenlandés se ha manifestado “abierto al diálogo” con EE UU, pero sin presiones.
Los países nórdicos y bálticos, tradicionalmente muy atlantistas, han cerrado filas con Dinamarca, miembro de la UE y de la OTAN. “Nadie decide sobre Groenlandia y sobre Dinamarca, salvo Groenlandia y Dinamarca por sí mismas”, ha recalcado el presidente finlandés, Alexander Stubb, uno de los líderes europeos con mejor relación con el magnate republicano gracias a su habilidad para jugar al golf. “Dinamarca es una democracia sólida y un aliado confiable de la OTAN. Groenlandia es parte integral del Reino de Dinamarca. Al comprender las legítimas necesidades de seguridad de EE UU, creo que estas pueden abordarse mediante un diálogo directo entre Dinamarca y EE UU y dentro del marco de defensa colectiva”, ha dicho en las redes sociales, por su parte, el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics.
La Comisión Europea ha sido más suave. También ha eludido condenar las amenazas de Trump y se ha limitado a mostrar su “solidaridad” con Dinamarca y a recordar la “inviolabilidad de las fronteras”. “La UE seguirá defendiendo los principios de soberanía nacional, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras, así como la Carta de Naciones Unidas”, ha dicho una portavoz este lunes. “Groenlandia no es una propiedad que alguien pueda comprar”, ha dicho otra portavoz comunitaria.
La situación en la geoestratégica isla, rica en tierras raras, es difícil. Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha apuntado que la Alianza Atlántica podría debatir la posibilidad de reforzar su protección de Groenlandia si fuera necesario. La pregunta es cómo y de quién protegerla. Dinamarca y Estados Unidos son miembros de la misma organización militar (de la que también es parte España desde 1982); además, ambos países tienen un acuerdo de seguridad y el país norteamericano tiene allí una base militar (Pituffik), un vestigio de los tiempos de la Guerra Fría que le proporciona una ubicación estratégica para misiones de defensa y antimisiles. Pese a esto, Trump ha puesto el foco en la isla.
“Hemos sido amigos cercanos y leales de Estados Unidos durante generaciones. Hemos permanecido unidos en tiempos difíciles, asumido la responsabilidad de la seguridad del Atlántico Norte y, sobre todo, de Norteamérica”, ha dicho el líder groenlandés. “Esto es lo que hacen los verdaderos amigos. Precisamente por eso, la retórica inmediata y reiterada de Estados Unidos es total y absolutamente inaceptable”, ha insistido. “Cuando el presidente de Estados Unidos dice ‘necesitamos Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y la intervención militar, no solo está mal, sino que es una falta de respeto”, ha criticado. “Las amenazas, la presión y los rumores de anexión no tienen cabida entre amigos. Así no se le habla a un pueblo que ha demostrado responsabilidad, estabilidad y lealtad una y otra vez. Ya basta”, ha zanjado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Tres víctimas del accidente del Tren Interoceánico denuncian penalmente a constructoras, contratistas y servidores públicos
El líder de Groenlandia a Trump: “Ya basta de fantasías sobre la anexión”
Suiza congela los activos de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el país
Asesinado a balazos el director de la policía de tránsito de Culiacán
Lo más visto
- Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
- El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
- Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
- Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”