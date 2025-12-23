El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”

Jens-Frederik Nielsen destaca el derecho a la autodeterminación de la isla, territorio autónomo de Dinamarca, después de que el presidente de EE UU insistiera en su deseo de controlarla

Donald Trump ha vuelto a sacudir Groenlandia, Dinamarca y Europa. El presidente estadounidense ha recalcado su deseo de apoderarse de la enorme isla, territorio autónomo de Dinamarca, y un punto de enorme riqueza mineral y geográfica. “Necesitamos Groenlandia por la seguridad nacional, tenemos que tenerla”, aseguró el lunes por la noche en Florida, poco después de nombrar a un enviado especial para la isla. Este martes, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha respondido al inquilino de la Casa Blanca. ”Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí“, ha escrito en una publicación de la red social Facebook.

También el Gobierno danés ha sido tajante y ha advertido que no cederá a la exigencia de entregar el territorio. El ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, ha convocado al embajador estadounidense para explicar las declaraciones de Trump.

Las declaraciones del presidente estadounidense han elevado la tensión con Dinamarca, uno de sus aliados en la OTAN, y con Europa, donde una cascada de líderes políticos ha salido en defensa de la soberanía de la isla. “Groenlandia pertenece a su gente. Dinamarca actúa como su garante”, ha declarado el presidente francés, Emmanuel Macron, en las redes sociales tras conocerse la designación de un enviado especial para Groenlandia —Jeff Landry— con el objetivo de integrarla en Estados Unidos.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a la izquierda, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, a la derecha, el 27 de abril de 2025, en Marienborg, Dinamarca. Mads Claus Rasmussen (AP)

Mientras, Trump insiste en su intención de controlar la isla. “Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no para los minerales. Si echas un vistazo a Groenlandia, miras hacia arria y hacia abajo... costa... Barcos rusos y chinos por todas partes”, afirmó a los periodistas en Palm Beach (Florida).

“Con estas palabras [de Trump], nuestro país se reduce a una cuestión de seguridad y poder”, ha lamentado horas después el líder groenlandés. “No es así como nos vemos a nosotros mismos, y no es así como se nos puede ni se nos debe llamar en Groenlandia. Somos un pueblo con una larga historia, una cultura sólida y una democracia vibrante”, ha dicho Nielsen. “Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la autodeterminación están arraigados en el derecho internacional y no pueden simplemente ignorarse”, ha insistido en un mensaje en groenlandés y en danés, acompañado de una fotografía con decenas de ciudadanos groenlandeses.

Groenlandia, que tiene unos 57.000 habitantes, es territorio autónomo dependiente del Reino de Dinamarca y tiene derecho a declarar la independencia en virtud de un acuerdo de 2009. Su localización geográfica hacen de la isla (la mayor del mundo que no forma un continente) un punto muy deseable geoestratégicamente y económicamente por su riqueza en recursos naturales. Estados Unidos tiene allí una base militar (Pituffik), un vestigio de los tiempos de la Guerra Fría que le proporciona una ubicación estratégica para misiones de defensa y antimisiles.

En una entrevista con un canal danés, el ministro de Exteriores Lokke ha explicado que convocó al embajador estadounidense para trazar una línea roja clara y pedirle explicaciones sobre el movimiento extremadamente hostil de la Administración Trump. “Un ataque a una parte del reino es un ataque a todo el reino”, zanjó el jefe de la diplomacia danesa, que remarcó que Groenlandia está protegida por los compromisos de EE UU con la OTAN.

El Gobierno danés liderado por la socialista Mette Frederiksen se ha mostrado abierto a reforzar e intensificar la cooperación en defensa con Washington (ambos países están vinculados por un acuerdo de 1951 que permite a EE UU operar instalaciones militares en Groenlandia). Pero eso no ha servido para aplacar a Trump. A principios de año, el inquilino de la Casa Blanca llegó a decir que no descartaba el uso de la fuerza para anexionar la isla. Ahora, termina el año con nuevas amenazas sobre Groenlandia.