Trump nombra a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, enviado especial para Groenlandia
El político designado afirma que su misión será “convertir” el territorio autónomo danés “en parte de EE UU”. Dinamarca pide respeto a su integridad territorial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado como enviado especial para Groenlandia al gobernador del Estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca “en parte de EE UU”. En un mensaje publicado a última hora de este domingo, hora local de Washington, en su red Truth Social, Trump ha anunciado la designación de Landry, un excongresista republicano que es gobernador de Luisiana desde 2024, como “enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia”.
“Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!“, añadió Trump en su mensaje. En otro mensaje en X, Landry aclaró que compatibilizará ese “cargo voluntario” con el de gobernador de Luisiana, y dijo que su misión será “convertir a Groenlandia en parte de EE UU”.
Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana!— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025
Tras conocer la designación, Dinamarca ha pedido este lunes a EE UU “respeto” por su integridad territorial. “El nombramiento confirma que se mantiene el interés estadounidense por Groenlandia. Nosotros, sin embargo, reiteramos que todos, incluido EE UU, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino [danés]“, señaló en un comunicado el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen.
Trump ha reiterado en varias ocasiones en los últimos meses su interés por “hacerse” con el territorio autónomo danés de Groenlandia por motivos de seguridad nacional, dentro de un afán expansionista que se extiende también a Canadá y al canal de Panamá.
La Casa Blanca llegó a recopilar este año estimaciones de cuánto le costaría adquirir y administrar Groenlandia, además de los ingresos que implicaría la explotación de sus recursos naturales, principalmente los minerales, según informó en abril el diario The Washington Post.
Trump dijo incluso a principios de año que no descartaba el uso de la fuerza para anexionar la isla, de 57.000 habitantes y que es clave para la navegación en torno a la región ártica. Tanto las autoridades de la isla, que goza de derecho de autodeterminación desde 2009, como las de Dinamarca y la Unión Europea han rechazado las pretensiones expansionistas de Trump.
No obstante, también han mostrado su voluntad de cooperar en la defensa de la isla, que posee una base estadounidense, fruto de un acuerdo firmado hace siete décadas entre Copenhague y Washington.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Muere un hombre tras caer con su coche al mar en el puerto de Vilanova de Arousa, Pontevedra
Los autores de la matanza de Sídney lanzaron bombas en tuberías y en una pelota de tenis antes de disparar
Trump nombra a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, enviado especial para Groenlandia
Miren Ibarguren anuncia que está embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
- Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”