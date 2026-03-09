La Generalitat de Cataluña firma con CC OO y UGT un acuerdo para mejorar el salario de los docentes

El Departamento de Educación de la Generalitat ha firmado un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT, minoritarios en el sector, que desencalla el proceso de negociación que mantienen desde hace semanas para mejorar el salario de los profesores. El pacto contempla un aumento del 30% de aquí a cuatro años del complemento autonómico, que actualmente es de unos 700 euros mensuales. El acuerdo también recoge un descenso de las ratios de ESO, que el Departamento no ha detallado, y una indemnización de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias. Está previsto que este lunes por la tarde, los dos sindicatos firmantes participen en un acto con el Govern para rubricar el acuerdo.

El acuerdo supone romper la unidad sindical que habían mantenido en las últimas semanas las diferentes organizaciones. Los principales sindicatos, Ustec y Profesores de Secundaria, se han manifestado en contra del acuerdo, por considerarlo “insuficiente” y critican que se haya cerrado el acto solo con el 20% de representantes de la mesa sindical. Los sindicatos no firmantes aseguran que mantienen la huelga prevista para toda la semana que viene.

La base de los salarios de los docentes lo fija el Estado, pero se completa con un complemento autonómico -que es de 705 euros para los maestros de primaria y 720 euros para profesores de secundaria-, que lleva congelado 25 años. Educación ha puesto sobre la mesa aumentar un 3,75% anual dicho complemento durante cuatro años, lo que se traduce en unos 27 euros más al mes este año. En 2029, habrá aumentado un 15%, lo que supone 1.500 euros más anuales. A ello se añade el incremento salarial estatal, que es de 11,5% durante también cuatro años. Así, un maestro pasaría de cobrar 33.800 euros anuales actuales a los 37.500 en 2029, y de 38.000 a 42.200 euros en el caso de los profesores de secundaria, según cálculos de Educación.

Los sindicatos ya protestaron hace un par de semanas por el hecho de que hace pocos días el Govern anunciaba una mejora salarial de 4.000 euros anuales a los agentes de los Mossos, una medida que, a diferencia del sector educativo, no depende de tener nuevos Presupuestos.