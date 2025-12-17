Von der Leyen insta a Europa a defenderse por sí misma: “La paz de ayer se ha esfumado. No hay tiempo para la nostalgia”

Cada vez está más claro y se reconoce de manera más rotunda: Europa está sola. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este miércoles que la Unión Europea debe ser responsable de su propia seguridad. “La paz de ayer se ha esfumado. No hay tiempo para la nostalgia”, ha lanzado en una intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo en vísperas de una cumbre de la UE decisiva para el proyecto común y para la arquitectura de seguridad del continente. Una reunión en la que los líderes decidirán si entregan a Ucrania parte de los activos soberanos rusos inmovilizados por las sanciones de la Unión —una medida no solo económicamente muy relevante, sino enormemente simbólica— en un escenario global cada vez más tenso y con una Europa asediada por las amenazas de Estados Unidos y de Rusia.

La cumbre del jueves y viernes, ha resumido Von der Leyen, trata de afrontar la realidad del momento. “Un mundo que se ha vuelto peligroso y transaccional. Un mundo de guerras. Un mundo de depredadores”, ha dicho. Una realidad en la que los europeos dependen solo de sí mismos y deben defenderse por sí mismos. Europa ya no puede dar por supuesto el paraguas de seguridad del aliado estadounidense, cada vez más hostil. Y además, se ha quedado sola en el respaldo a Ucrania, que afronta un momento decisivo en la guerra contra el invasor ruso y que depende del apoyo financiero de la UE para evitar la bancarrota.

De ahí, advierten numerosas fuentes comunitarias y diplomáticas, la importancia de sacar adelante en la cumbre un salvavidas financiero para Kiev. Y de crearlo con los activos rusos congelados, una fórmula a la que aún se opone Bélgica, el país donde está la entidad (Euroclear) que más fondos soberanos rusos custodia, y que no termina de convencer a otros como Italia. Pero una Ucrania débil no podrá negociar un buen acuerdo de paz en la mesa de negociación en la que Estados Unidos está presionando para que ceda territorio a Rusia.

Von der Leyen ha respondido, además, a la estrategia de seguridad nacional de EE UU, que describe a Europa como un continente en decadencia y se pone como meta impulsar a las fuerzas internas euroescépticas y reaccionarias que define como “patrióticas”. “Nadie debería sorprenderse por lo que otros dicen de Europa. Pero permítanme decir esto: no sería la primera vez que se demuestra que las suposiciones sobre Europa están obsoletas”, ha avisado la conservadora alemana, que ha defendido el sistema democrático europeo frente a las injerencias externas, su diversidad y sus cimientos basados en reglas.

Las relaciones entre la administración del estadounidense Donald Trump y la UE son cada vez más tensas. El martes por la noche, Washington amenazó a las empresas europeas con medidas punitivas como represalia por el trato que da la UE a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

El representante comercial de EE UU acusó a la Unión y a los Estados miembros de desplegar “un curso continuo de demandas, impuestos, multas, directivas discriminatorias y acosadoras contra proveedores de servicios estadounidenses” y nombró a varias compañías europeas (desde las alemanas DHL o Siemens a las francesas Mistral y Capgemini), que pueden ver su acceso al mercado estadounidense interrumpido.

“La UE es un mercado abierto y basado en normas, donde empresas de todo el mundo operan con éxito y rentabilidad”, ha respondido este miércoles un portavoz comunitario, que ha asegurado que el club comunitario cumple los compromisos alcanzados con Washington y que seguirá aplicando las leyes europeas. “Nuestras normas se aplican de forma equitativa y justa a todas las empresas que operan en la UE. Garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas en la UE, en consonancia con las expectativas de nuestros ciudadanos”, ha remarcado el portavoz.