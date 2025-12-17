Salvador Illa asegura que “hoy nada permite concluir” que la peste porcina proceda de un laboratorio
Junts pide una comisión de investigación en el Parlament para analizar las causas y la gestión de la crisis
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido en el Parlament en la última sesión de control del año para hacer una radiografía actual del brote de peste porcina africana (PPA), cuyos casos positivos se elevaron este martes a 26 jabalíes. Ante la presión creciente por determinar el origen del virus, Illa ha dicho que “hoy nada permite concluir que la peste porcina provenga de ninguno de los laboratorios que trabajan con el patógeno”. El Govern permanece a la espera de que esta misma semana lleguen los resultados de la auditoría interna que el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA) solicitó para determinar si el virus salió del Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA de Bellaterra (Barcelona), donde se hallaron los dos primeros casos.
El líder del Ejecutivo catalán también ha reconocido que el 26 de noviembre, dos días antes de la declaración oficial del brote, los expertos del IRTA-CReSA ya sospechaban de la presencia del virus en España, que está presente en otra docena de países europeos, entre ellos, Bélgica. Además de su ausencia en la primera semana del brote por estar de viaje institucional por la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara (México), tanto la oposición como sus socios de investidura han cargado contra el presidente por la “falta de previsión” y no estar en primera línea. “Estar al lado de la ciudadanía, transmitiendo seguridad y tranquilidad. Y sí, estar presencialmente para liderar políticamente”, ha sostenido el diputado de ERC, Josep Maria Jové.
La diputada de Junts, Mònica Sales, le ha recordado que en mayo el ministerio ya advirtió en un informe del riesgo de entrada de la peste porcina en Cataluña y de la “imprudencia” de sugerir la teoría del bocadillo de embutido como origen del virus. Además, los neoconvergentes han avanzado que impulsarán una comisión de investigación en el Parlament una vez extinguido el brote para “analizar las causas y la gestión de la crisis”.
“Este brote no lo acabaremos en una semana, ni en un mes”, ha espetado Illa, que se ha referido al protocolo que indica que deben pasar 12 meses tras la detección del último caso para dar el brote por finalizado. Por ello, el president ha informado de que la prioridad pasa hoy por incrementar la caza de jabalíes en el radio de 0 a 20 kilómetros para evitar que el virus salte a las granjas. Cada martes, el Departamento de Agricultura, con el consejero Òscar Ordeig al frente, informará del volumen de animales cazados durante la semana anterior, pero Illa, convencido de que la población de jabalíes debe reducirse a la mitad, ha sido quien ha dado el primer dato: 2.485 animales en los últimos siete días.
La tan esperada comparecencia de Illa por el resto de formaciones políticas ha durado más de media hora, pero no ha evitado que minutos antes, durante la sesión de control, el hemiciclo haya pasado factura al Ejecutivo por el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona este miércoles y por la tensión en la red sanitaria fruto de la epidemia por gripe. “La gripe está colapsando un sistema infrafinanciado de profesionales y recursos. Un sistema dimensionado para seis millones de catalanes que, actualmente, son ocho, y todo eso frente al espolio fiscal de 22.000 millones de euros anuales”, ha apuntado Jordi Fàbrega, diputado de Junts.
La gripe alcanza cifras récord con una tasa de incidencia estimada de hasta 764 casos por 100.000 habitantes y más de 30.000 nuevos diagnósticos en la última semana. La consejera de Salud, Olga Pané, ha admitido que la actual epidemia no tiene precedentes en los últimos años. “Está generando un acceso muy elevado a las urgencias de los Centros de Atención Primaria (CAP) y en los hospitales, pero no muchos ingresos porque, de momento, afecta más a la gente joven”, ha zanjado.
