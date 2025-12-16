Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
PESTE PORCINA

Cataluña eleva a 26 los jabalíes muertos por peste porcina africana en Collserola

El laboratorio central de veterinaria de Algete confirma que los otros 208 cadáveres de animales han dado negativo

Sergi Llanas
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Govern eleva a 26 los jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA). El laboratorio central de veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo de otros 10 jabalíes, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Además, se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos.

Los hallazgos los han realizado los Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, que incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas. Las administraciones central y autonómica han recordado mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.

Tras conocer la noticia del Ministerio de Agricultura, el consejero de Òscar Ordeig ha anunciado que China ha reducido los aranceles a las exportaciones de carne porcina española del 20% al 9,8%. En el caso de algunos mataderos catalanes y aragoneses, la reducción será de hasta el 4,8%, según ha confirmado el consejero. “Es una buena noticia para el sector en unos momentos complicados y nos sitúa en una ventaja competitiva respecto a los competidores europeos“, ha apostillado Ordeig.

Los resultados de la auditoría que encargó el Ministerio para determinar si el virus salió del Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA, tendrán que esperar. Según Ordeig, el informe debe llegar en los próximos días, pero no ha querido especular sobre los resultados de la secuenciación de las muestras experimetales y de las encontradas en los animales que el departamentó envió este lunes al laboratorio europeo para compararlas.

Fin de la crisis por Dermatosis Nodular Contagiosa

El Govern ha aprovechado la rueda de prensa de Ordeig para anunciar que da por finalizado el foco de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que se detectó el pasado 3 de octubre y obligó a sacrificar miles de vacas en la provincia de Girona.

El consejero ha explicado que el Departamento de Agricultura levantará las restricciones en Cassà de la Selva y Castelló d’Empúries el próximo 26 de diciembre y 8 de enero respectivamente. Ordeig ha avanzado también que entre este martes y miércoles publicarán las indemnizaciones a las 17 granjas que tuvieron que hacer un vaciado sanitario. Además, durante el primer trimestre de 2026 se aprobarán nuevas ayudas para recuperar la capacidad productiva de las granjas afectadas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La precariedad en los mataderos afectados por un ERTE por la peste porcina: “Quien puede, huye de este trabajo”

Josep Catà Figuls | Barcelona
African swine fever virus

El laboratorio de Bellaterra experimentaba con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros

Manuel Ansede / Oriol Güell | Madrid / Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  2. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  3. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  4. La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
  5. Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_