Cataluña eleva a 26 los jabalíes muertos por peste porcina africana en Collserola
El laboratorio central de veterinaria de Algete confirma que los otros 208 cadáveres de animales han dado negativo
El Govern eleva a 26 los jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA). El laboratorio central de veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo de otros 10 jabalíes, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Además, se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos.
Los hallazgos los han realizado los Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, que incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas. Las administraciones central y autonómica han recordado mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.
Tras conocer la noticia del Ministerio de Agricultura, el consejero de Òscar Ordeig ha anunciado que China ha reducido los aranceles a las exportaciones de carne porcina española del 20% al 9,8%. En el caso de algunos mataderos catalanes y aragoneses, la reducción será de hasta el 4,8%, según ha confirmado el consejero. “Es una buena noticia para el sector en unos momentos complicados y nos sitúa en una ventaja competitiva respecto a los competidores europeos“, ha apostillado Ordeig.
Los resultados de la auditoría que encargó el Ministerio para determinar si el virus salió del Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA, tendrán que esperar. Según Ordeig, el informe debe llegar en los próximos días, pero no ha querido especular sobre los resultados de la secuenciación de las muestras experimetales y de las encontradas en los animales que el departamentó envió este lunes al laboratorio europeo para compararlas.
Fin de la crisis por Dermatosis Nodular Contagiosa
El Govern ha aprovechado la rueda de prensa de Ordeig para anunciar que da por finalizado el foco de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que se detectó el pasado 3 de octubre y obligó a sacrificar miles de vacas en la provincia de Girona.
El consejero ha explicado que el Departamento de Agricultura levantará las restricciones en Cassà de la Selva y Castelló d’Empúries el próximo 26 de diciembre y 8 de enero respectivamente. Ordeig ha avanzado también que entre este martes y miércoles publicarán las indemnizaciones a las 17 granjas que tuvieron que hacer un vaciado sanitario. Además, durante el primer trimestre de 2026 se aprobarán nuevas ayudas para recuperar la capacidad productiva de las granjas afectadas.
