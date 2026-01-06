Lotería del Niño 2026, en directo | El sorteo reparte 770 millones y 3 grandes premios
Sigue en directo el sorteo de Sorteo del Niño y consulta todos los premios y pedreas en la lista oficial
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 repartirá este martes 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. El sorteo tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de ‘El Niño’ repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.
¿Cuánto se lleva Hacienda? ¿Qué premios tributan?
Si resultas agraciado con el primer (200.000 euros) o segundo premio (75.000 euros) de la Lotería del Niño, tendrás que tributar el 20% de la parte que exceda los 40.000 euros exentos. Es decir, quien tenga un décimo del primer premio cobrará 168.000 euros y, en el caso del segundo premio, 68.000 euros.
Serán los afortunados con el tercer premio quienes reciban el premio íntegro: los 25.000 euros al décimo. Tampoco tributan el resto de premios menores:
- Aproximaciones: 1.200 euros (del primer premio) y 610 euros (del segundo premio)
- Extracciones: 4 cifras (350 euros), 3 cifras (100 euros), 2 cifras (40 euros)
- Centenas del primer, segundo y tercer premio: 100 euros al décimo
- Tres últimas cifras (primer y segundo premio): 100 euros
- Dos últimas cifras (primer premio): 100 euros
- Reintegro (última cifra del primer premio): 20 euros
Los premios del sorteo del Niño 2026 al décimo
Si juegas a la Lotería Nacional del Niño y uno de tus décimos resulta premiado, esto es lo que puedes llevarte:
- Primer premio: 200.000 euros al décimo.
- Segundo premio: 75.000 euros al décimo.
- Tercer premio: 25.000 euros al décimo.
Existen también otros premios vinculados a estos tres. El más cuantioso son las aproximaciones, que otorgan a los números anterior y posterior del primer y segundo premio: 1.200 euros al décimo para el primero y 610 euros al décimo para el segundo.
Además, si las centenas o las terminaciones de tu número coinciden con alguno de los tres primeros premios:
- Si comparte las centenas (las tres primeras cifras) del primer, segundo y tercer premio: 100 euros al décimo.
- Si comparte las tres últimas cifras del primer y segundo premio: 100 euros al décimo.
- Si comparte las dos últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo.
- Si comparte la última cifra del primer premio (reintegro): 20 euros al décimo.
En la Lotería del Niño se realizan varias extracciones adicionales que reparten premios según las últimas cifras del número:
- Cuatro últimas cifras: 350 euros por décimo (hay dos extracciones).
- Tres últimas cifras: 100 euros por décimo (hay 14 extracciones).
- Dos últimas cifras: 40 euros por décimo (hay cinco extracciones).
- Reintegros (última cifra del primer premio y aquellas correspondientes a las dos extracciones especiales): 20 euros al décimo.
Rápido y muy repartido: así funciona el sorteo del Niño
El sorteo del Niño da comienzo a las 12.00 de este día Reyes, y dura unos 30 minutos. El funcionamiento es sencillo y muy distinto a la Lotería de Navidad. Hay cinco bombos (uno por cada cifra del número) con 10 bolas cada uno, del 0 al 9, y otro bombo con el importe de los premios. Los bombos giran simultáneamente y los niños y las niñas de San Ildefonso extraen y cantan las bolas que forman las combinaciones ganadoras. Primero se realizan las extracciones de terminaciones (dos cifras, tres cifras y cuatro cifras), después se extraen los grandes premios (tercero, segundo y primero) y finalmente los reintegros.
Con el sorteo del Niño, que reparte 770 millones en premios, vuelven las papeletas. Este es un método popular para participar en los grandes sorteos de Lotería del año y que ha generado algunas dudas sobre su funcionamiento tras lo ocurrido hace un par de semanas en el pueblo de Villamanín (León), con más participaciones que décimos premiados con El Gordo.
Puedes leer la información completa aquí
En el sorteo del Niño, que se celebra, como cada año, el 6 de enero, día de los Reyes Magos, Hacienda se llevará 21,45 millones, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Estos ingresos para las arcas públicas se darían siempre y cuando se vendan todos los décimos del primer y segundo premio.
Buenos días. El Sorteo Extraordinario del Niño, el segundo en importancia de la Lotería Nacional, reparte este martes, día de Reyes, 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo). El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).
