Lotería del Niño 2026, en directo | El sorteo reparte 770 millones y 3 grandes premios

Los premios del sorteo del Niño 2026 al décimo

Si juegas a la Lotería Nacional del Niño y uno de tus décimos resulta premiado, esto es lo que puedes llevarte:

- Primer premio: 200.000 euros al décimo.

- Segundo premio: 75.000 euros al décimo.

- Tercer premio: 25.000 euros al décimo.

Existen también otros premios vinculados a estos tres. El más cuantioso son las aproximaciones, que otorgan a los números anterior y posterior del primer y segundo premio: 1.200 euros al décimo para el primero y 610 euros al décimo para el segundo.

Además, si las centenas o las terminaciones de tu número coinciden con alguno de los tres primeros premios:

- Si comparte las centenas (las tres primeras cifras) del primer, segundo y tercer premio: 100 euros al décimo.

- Si comparte las tres últimas cifras del primer y segundo premio: 100 euros al décimo.

- Si comparte las dos últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo.

- Si comparte la última cifra del primer premio (reintegro): 20 euros al décimo.

En la Lotería del Niño se realizan varias extracciones adicionales que reparten premios según las últimas cifras del número:

- Cuatro últimas cifras: 350 euros por décimo (hay dos extracciones).

- Tres últimas cifras: 100 euros por décimo (hay 14 extracciones).

- Dos últimas cifras: 40 euros por décimo (hay cinco extracciones).

- Reintegros (última cifra del primer premio y aquellas correspondientes a las dos extracciones especiales): 20 euros al décimo.