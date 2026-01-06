El primer premio del Niño sorprende en Plaza de Castilla: “Hemos abierto en cuanto nos han llamado”

El primer premio de la lotería del Sorteo del Niño ha bañado Madrid con varios millones de euros en esta mañana de Reyes. El número agraciado ha sido el 06703, dotado con dos millones de euros a la serie (200.000 euros por cada décimo). Las puertas de la agraciada Administración número 375 de Madrid, en donde se han vendido varios décimos con este número, se encontraban cerradas a primera hora de la mañana. Lo mismo sucedía con el local de lotería del Intercambiador de Plaza de Castilla, que también ha tenido la suerte de vender el primer premio. Sin embargo, al enterarse de la noticia, a la lotera que regenta el negocio le ha tocado correr a abrir y celebrar el décimo que habían vendido. “Hemos abierto en cuanto nos han llamado”, cuenta.

Tampoco había rastro del único premiado en otro punto de venta, en la planta -2 del intercambiador de Chamartín, uno de los lugares de más tránsito de la capital. Allí han aparecido una hora después dos loteros, un matrimonio que estaba desayunando en un bar cuando recibieron la llamada de enhorabuena de un trabajador de Loterias del Estado. La lotera, Natalia Tudela, y su pareja se marcharon con prisas para levantar la persiana de la administración. Tan rápido se fueron que ella se quedó con la duda de si habían pagado. Algo tímidos, posan para un par de medios en la puerta, con las camisetas y un cartel que les llevó el mismo funcionario que les había dado la noticia. Han comprado una botella de champán que no terminan de descorchar. Hace un par de años dieron el tercer premio del Niño, y aquí, cuentan, se han vendido muchos plenos al 15. “Es la primera vez que hago esto, eh”, dice Tudela con una risa nerviosa mientras sostiene el cartel. Llevan 12 años como loteros. “Por aquí pasa mucha gente trabajadora”, decía Tudela. “Por eso nos gusta que los premios caigan aquí”.

Al otro lado de la ciudad, el premio ha caído en el bar de Asturias, en la plaza de Villaverde, uno de los distritos más humildes de la capital. Minutos después de conocerse la noticia, una mujer atiende al teléfono y confirma que han vendido un décimo con la misma emoción que quien contesta que alguien acaba de pedir un bocata de calamares. De fondo suena el runrún de la clientela, pero nadie se ha acercado a curiosear, salvo el lotero de una Administración cercana, que es un parroquiano. No recuerda a quién se lo vendieron. Fue una venta por terminal (por ordenador), una de esas que se hacen a personas que piden un número específico o uno que acabe en una determinada terminación. “Me alegro por esa persona, que le vaya muy bien”, contesta, y vuelve a sus labores como si fuera un día más.

En cambio, el número 45.875, agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, es decir, 75.000 euros por décimo, ha llevado la suerte a la conocida Administración de Loterías El Elefante, ubicada en el número 16 de la calle Arenal, en el distrito Centro de la capital. Allí se dieron en 2022 y 2023 el Gordo de la lotería de Navidad.

Celebración en una Administración de Lotería de Alcalá de Henares, donde han vendido el primer premio de la Lotería del Niño, este martes. Fernando Villar (EFE)

Ramón Frías, de 69 años, se hace el remolón. Viene de Fuenlabrada, le gusta confundirse entre los transeúntes de la calle Arenal bajo un gorro de lana azul marino, con sus labios resecos y una tiritona en los dedos que justifica con el frío. El hombre se mezcla con los que entran y salen de las tiendas de souvenirs. Solo cuando el dueño, Guillermo Magadán, de 50 años, aparece con varias botellas de alcohol, Frías se relaja y pide un vaso para él y otro para su cuñado. Frías, que cree estar bebiendo champán y no cava Brut Nature, como en realidad hace, ofrece una reflexión a los allí presentes, todos sin premio:

—Con dinero y sin salud solo somos cadáveres andantes.

A Frías le gusta su champán con sabor a cava y pide dos vasos más. De pronto se aparta y le da un abrazo misterioso a Magadán. Antes de despedirse y marcharse con su familia para comerse “un bocadillo de calamares” y beberse “unos cuantos tercios”, el hombre se detiene para hablar un poco de él.

—¿A usted le ha tocado?

—Bueno… Ya sabes, aún no lo he mirado— dice sin convencimiento.

—Entonces, ¿a qué viene aquí desde Fuenlabrada?

Después de un silencio, susurra:

—Me ha tocado, sí. Qué listos sois. Es que este premio estaba para mí.

Según Magadán, la serie premiada se vendió el 26 de diciembre a las 23.05 de la noche, cinco minutos después de la hora de cierre. Allí se supone que estuvo Frías, que se apresuró esta mañana a venirse con toda la familia en coche, “lo más rápido posible” desde Fuenlabrada para comprobar su suerte. Hasta las 15.00 no podrá certificar oficialmente sus décimos. “Es una alegría contenida. No te voy a negar que es un buen pellizco, pero no me arregla la jubilación”, afirma el hombre.

Magadán, por su parte, sigue a lo suyo. Dice, exultante, que su administración está “bendecida” y que desde que abrieron hace siete años han repartido “más dinero que doña Manolita y todas las grandes, aunque ellas venden muchos más décimos”. Su “amuleto” es ese elefante que colocan en la entrada y que encargaron construir a un maestro fallero. Uno de los socios de la empresa es de origen indio, y fue él quien impulsó la idea de denominarse como el Elefante de Arenal. “Es el animal sagrado y de la buena suerte, como nosotros”, sentencia.

El sorteo también ha sonreído este martes a varios rincones de la Comunidad de Madrid con parte del primer y el segundo premio cayendo en las localidades de Alcalá, Parla, San Lorenzo de El Escorial, El Álamo y Aranjuez.