Lotería del Niño
En directo
Sorteo del Niño

06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026

El gran premio de este sorteo reparte 200.000 euros al décimo y está sujeto a tributación, por lo que los ganadores recibirán 168.000 euros netos

1º Premio Lotería del Niño 2026
El País
El País
El mayor premio que reparte el sorteo de la Lotería del Niño 2026 se lo ha llevado el 06703. El primer premio del Niño está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo o 10.000 euros por euro jugado. Como está sujeto a tributación, finalmente los ganadores se llevarán 168.000 euros. Además, los décimos con la misma terminación, los acabados en 3, recibirán 20 euros por billete comprado.

La lluvia de millones de este primer premio del sorteo del Niño está muy repartida en toda España: el 06703 se vendió en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros puntos. Hay tres meses para cobrar los premios.

El 45875 ha sido el segundo premio de la Lotería del Niño 2026 y el tercero para el 32615.

Hay también 999 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, para los billetes cuyas últimas dos cifras sean iguales a las del primer premio. Y 99 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, para los billetes cuyas últimas tres cifras sean iguales a las del primer premio.

Además, hay otros dos premios de 12.000 euros a la serie, 1.200 euros por décimo, para los números anterior y posterior al primer premio. Y se conceden 99 premios de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

En 2025 el número premiado fue el 78908. Repartió suerte en León: todos los números se vendieron en El Corte Inglés de la calle Luis de León, 21.

Las ventas del sorteo extraordinario del Niño aumentaron en esta ocasión un 1,24% respecto a 2025, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, que cifra la facturación en 864.682.360 euros. Es el quinto incremento consecutivo desde 2021. Hacienda se llevará con este sorteo 21,45 millones, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El sorteo del Niño se celebra mediante un sistema de bombos múltiples con 50 series de 100.000 billetes cada una, repartiendo nada menos que 700 millones de euros en un total de 37.920 premios. Este año, la Lotería del Niño ha resucitado la polémica de las papeletas o participaciones. Aquí puedes leer preguntas y respuestas si juegas con papeletas premiadas, tras el caso de Villamanín, el pequeño pueblo donde se intenta resolver el conflicto vecinal tras vender más participaciones que décimos premiados con El Gordo.

Claves del sorteo de la Lotería del Niño

2º Premio Lotería del Niño 2026

Segundo premio de la Lotería del Niño 2026

3º Premio Lotería del Niño 2026

Tercer premio de la Lotería del Niño de 2026

