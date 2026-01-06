32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026
El número ganador reparte 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo
El tercer mayor premio que entrega la Lotería del Niño 2026 ha sido para el 32615. Está dotado con 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo y 1250 euros por euro jugado.
El primer premio ha sido para el 06703 (200.000 euros al décimo) y el segundo premio del sorteo del Niño se lo ha llevado el
Este premio está libre de impuestos ya que la Agencia Tributaria marca que los primeros 40.000 euros están exentos, por lo que los 25.000 euros de cada décimo premiado se cobran íntegros. Además, los números que comparten la centena del tercer premio también están premiados con 100 euros al décimo.
En total, el Sorteo del Niño reparte 37.000 premios y 14 millones de euros por serie, que se podrán cobrar durante los próximos tres meses. Además del primer, segundo y tercer premio y las aproximaciones, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras; las centenas; las tres últimas cifras del primer y segundo premio; las dos últimas cifras del primer premio, y los reintegros.
En 2025 este tercer premio fue para el número 66777. Estuvo muy repartido y tocó en puntos como A Coruña, Vitoria, Cáceres, Aldaia (Valencia), Zaragoza, Martorell (Barcelona), Madrid, Algeciras, Potes, en varias localidades de Cantabria y en varias provincias andaluzas.
Los principales números premiados en la Lotería del Niño
La media nacional del gasto por habitante en el sorteo del Niño se situó en 17,6 euros, muy similar al año pasado (17,7). Por comunidades autónomas, Castilla y León se sitúa en cabeza con 30,29 euros por habitante, casi a la par con Asturias (30,27 euros).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El asesor de Trump Stephen Miller justifica que EE UU se haga con Groenlandia: “Somos una superpotencia”
Sorteo de la Lotería del Niño: cómo, dónde y cuándo cobrar los premios
Comprobar Lotería del Niño 2026: consulte la lista de números premiados en el sorteo
Los Reyes y la princesa Leonor presiden la Pascua Militar en el Palacio Real con la ausencia de Pedro Sánchez
Lo más visto
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
- El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
- El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
- Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
- Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”