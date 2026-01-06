Ir al contenido
32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026

El número ganador reparte 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo

3º Premio Lotería del Niño 2026
El País
El País
Madrid -
El tercer mayor premio que entrega la Lotería del Niño 2026 ha sido para el 32615. Está dotado con 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo y 1250 euros por euro jugado.

El primer premio ha sido para el 06703 (200.000 euros al décimo) y el segundo premio del sorteo del Niño se lo ha llevado el

Este premio está libre de impuestos ya que la Agencia Tributaria marca que los primeros 40.000 euros están exentos, por lo que los 25.000 euros de cada décimo premiado se cobran íntegros. Además, los números que comparten la centena del tercer premio también están premiados con 100 euros al décimo.

En total, el Sorteo del Niño reparte 37.000 premios y 14 millones de euros por serie, que se podrán cobrar durante los próximos tres meses. Además del primer, segundo y tercer premio y las aproximaciones, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras; las centenas; las tres últimas cifras del primer y segundo premio; las dos últimas cifras del primer premio, y los reintegros.

En 2025 este tercer premio fue para el número 66777. Estuvo muy repartido y tocó en puntos como A Coruña, Vitoria, Cáceres, Aldaia (Valencia), Zaragoza, Martorell (Barcelona), Madrid, Algeciras, Potes, en varias localidades de Cantabria y en varias provincias andaluzas.

Los principales números premiados en la Lotería del Niño

La media nacional del gasto por habitante en el sorteo del Niño se situó en 17,6 euros, muy similar al año pasado (17,7). Por comunidades autónomas, Castilla y León se sitúa en cabeza con 30,29 euros por habitante, casi a la par con Asturias (30,27 euros).

1º Premio Lotería del Niño 2026

Primer premio de la Lotería del Niño 2026

2º Premio Lotería del Niño 2026

Segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Más información

Lotería del Niño

La Lotería del Niño reparte más premios que la de Navidad: esto es todo lo que puedes ganar

El País | Madrid

