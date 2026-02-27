Salvador Illa: “No contemplo otro escenario que aprobar los presupuestos porque es lo que necesita Cataluña”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado convencido este viernes en que los Presupuestos catalanes van a salir adelante tras no haberse podido aprobar los de 2024 ni los de 2025. “No contemplo otro escenario que los presupuestos se aprueben porque es lo que necesita Cataluña”, ha manifestado sin dudar el líder del Gobierno catalán al ser entrevistado por Aimar Bretos en ‘Hora 25’. Aunque todavía no tiene el apoyo de ERC, Illa ha considerado que lograran sacar adelante las cuentas con sus socios de investidura.

Más información El Govern aprueba unos Presupuestos con una inversión récord en vivienda de 1.900 millones

El proyecto de cuentas públicas para este año prevé un gasto récord de 49.162 millones de euros, el 10,3% más que el año pasado ―cuando el Govern trabajó con unas cuentas prorrogadas― y el 22,8% más que en los últimos Presupuestos que ha logrado aprobar hasta ahora un Ejecutivo catalán. El presidente ha destacado que con estas cuentas se podrán hacer las políticas de “prosperidad compartida” que defiende. Además de inversión en vivienda, ha destacado el aumento de las partidas de sanidad, educación y servicios sociales.

En políticas de vivienda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, ha dicho que intentará no equivocarse pero prefiere impulsar medidas que quedarse de brazos cruzados ante el problema de acceso que se está generalizando. Los presupuestos presentados incluyen una partida de inversión récord en vivienda de 1.900 millones. Ha sido tajante con los grandes inversores. “No puede ser que haya grupos inversores que quieran un rendimiento del 10, 20 o 30% a través de pisos turísticos o alquileres de temporada”, ha concretado sobre su propuesta de limitar la compra especulativa de vivienda.

A las puertas de los Premios Goya, que se celebran este sábado en Barcelona por segunda vez en su historia, Illa no ha querido comprometerse a apostar por las películas ganadoras, pero sí que ha tenido palabras de elogio por Muy lejos, dirigida por Gerard Oms (de quién ha destacado que es de la comarca del Vallès como él) que trata sobre la inmigración. También ha hecho un alegato a favor del cine y la cultura: “ En este momento de cambios de fondo y acelerados cuanto más cultura mejor para todos”.