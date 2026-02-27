La Generalitat presenta unos Presupuestos con un gasto récord con la incógnita de ERC

El Gobierno catalán ha llevado este viernes al Parlament los Presupuestos de 2026 sin la certeza de si tendrá los apoyos necesarios para sacarlos adelante. El proyecto de cuentas públicas prevé un gasto récord de 49.162 millones de euros, el 10,3% más que el año pasado ―cuando el Govern trabajó con unas cuentas prorrogadas― y el 22,8% más que en los últimos Presupuestos que ha logrado aprobar hasta ahora un Ejecutivo. Eso fue en 2023. En general, las partidas para las principales consejerías suben más de un 20% respecto a ese año: Sanidad (21,1%), Educación (24,5%), Derechos Sociales e Inclusión (28%) y Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (35%). La Generalitat, sin embargo, sigue con el lastre de la bola de nieve en la que se convirtió la deuda pública, que alcanzará este año los 90.000 millones de euros e implicará pagar 1.616 millones de euros en intereses, el doble que en 2023, convirtiéndose de facto en la séptima conselleria.

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha llevado las cuentas al Parlament aun sin tener aún los 68 votos necesarios para que salgan adelante. Fuentes del departamento, sin embargo, aseguran de que hay espacio suficiente tanto para cumplir con las posibles demandas de los republicanos como de incluir los compromisos salariales adquiridos con varios colectivos en las últimas semanas, como los mossos. En caso de que eso no ocurra, las tensiones de tesorería empezarán a aflorar en abril, cuando se priorizará el pago de las nóminas y los intereses sobre otras partidas. Pero Romero espera no llegar a ese escenario. “El plan A es tener Presupuestos, el Plan B es tener Presupuestos y el plan C es tener Presupuestos”, ha asegurado.

El Ejecutivo de Salvador Illa ha presentado a los grupos parlamentarios unas cuentas con un aumento de la inversión, que asciende a 4.146 millones de euros, la más elevada desde 2010. A esa cifra llega gracias al ahorro corriente, de 2.475 millones, que permite compensar el fin de los fondos europeos Next Generation EU. A pesar del esfuerzo para aumentar el gasto y la inversión, la Generalitat prevé cerrar 2026 con unas finanzas equilibradas, del 0,1% del Producto Interior bruto (PIB) y una deuda que asciende a casi 90.000 millones de euros pero que seguirá drenándose hasta representar el 27,4% del PIB, frente al 28,4% de 2025.

Los Presupuestos buscan apuntalar la sanidad, la educación y los servicios sociales con medidas como la incorporación de 5.911 plazas de personal sanitario y de 4.163 maestros; el impulso de 15 nuevas residenicas públicas o la dotación de 253 millones de euros para transporte y comedores escolares. El área de infraestructuras y transporte público, que se lleva la mayor inversión de las cuentas, recibirá 355 millones de euros al contrato de gestión de Rodalies de Catalunya, 311 millones para inversiones en ferrocarril y metro 194 millones para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove.

El Gobierno de Illa también pone énfasis en las políticas de vivienda, que contarán con 1.900 millones de euros, como ha avanzado este viernes EL PAÍS, que deben permitir ampliar el parque de pisos públicos y hacer llegar las ayudas al alquiler a 90.000 ciudadanos. Esta cantidad incluye 600 millones de euros procedentes del Instituto Catalán de Finanzas y otros 50 millones para rehabilitación.

La partida que más crece, sin embargo, es la de los intereses de la deuda, que sigue siendo la séptima conselleria si se tiene en cuenta el dinero que se le dedica. La Generalitat destinará a ese fin 1.616 millones de euros, más del doble que en 2023. La Generalitat espera ver cerrada pronta la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero el impacto sobre los intereses, de 1.500 millones, se repartirá a lo largo de este año. Por ahora, el Govern espera refinanciar en primavera 3.500 millones más del FLA en los mercados financieros, como ya hizo el año pasado, para ir aliviando esa carga.

Sin los apoyos necesarios

Las cuentas llegan al Parlament sin el apoyo de ERC, que considera que no se han dado suficientes avances en el cumplimiento de sus pactos con los socialistas para respaldar las cuentas. En concreto, los republicanos reclaman compromisos en materia del traspaso de la recaudación del IRPF, para el que se ha estudiado una delegación de competencias.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado esta mañana en Cadena Ser que seguirá trabajando con el partido de Junqueras, siguiendo el camino abierto por la negociación sobre la financiación autonómica. “Espero que eso nos permita también en el IRPF aprender del camino recorrido, que es hablar, hablar, hablar, y abandonar posiciones extremas que lo único que hacen es alejar”, ha afirmado.

El Govern sí cuenta con los seis votos de Comuns, con los que pactó una iniciativa para poner freno a las compras especulativas de vivienda y una batería de medidas para facilitar el acceso a los pisos.