Trump quiere mandar en Hollywood, y en CNN
Paramount queda cerca de comprar todo Warner Discovery, tras superar la oferta de Netflix. Su compra incluye el canal de noticias despreciado por el presidente
CBS News es menos conocida en España que CNN, pero en EE UU es una institución informativa sin parangón. En esta redacción, Edward R. Murrow lanzó su alegato contra la lista negra del Macartismo que filmó George Clooney en Buenas noches, y buena suerte (su magnífica versión teatral está, por cierto, en Netflix). Sin embargo, desde que Skydance absorbió Paramount, y, con ello, CBS, algunos de sus periodistas han tenido que salir en defensa de la marca hoy constantemente plegada al presidente Trump. CBS no tardó en contratar a periodistas de la cuerda del presidente, y echar a cómicos molestos, llegaron a un acuerdo extrajudicial por una cobertura a Kamala Harris que no le había gustado, y han querido imponer su voz en programas veteranos como 60 Minutes.
El famoso Anderson Cooper es uno de los periodistas que han abandonado el barco, aunque su rostro sí se mantendrá de momento en CNN. Ese “de momento” es importante. Porque este jueves, Paramount queda un paso más cerca de comprar todo Warner Discovery, tras superar la oferta de Netflix. Y su compra incluye CNN, canal de noticias despreciado por el presidente. Junto a los despidos que se harán mundialmente y la reducción de estrenos cinematográficos, ese es uno de los signos más preocupantes de este acuerdo para conquistar Hollywood, donde Trump también quiere mandar.
CNN lleva años herida de muerte y sin rumbo claro, y el futuro de los canales de cable ya estaba en duda económicamente. Por eso, Netflix no incluía esta compra. Pero no suenan tranquilizadores los prospectos de que una empresa que ha dado luz verde incluso a películas para contentar a Trump aglutine tanto poder.
La fusión en ciernes, que tardará hasta dos años en superar una revisión monopolística mundial, plantea un futuro audiovisual complicado. Las dos empresas aglutinarán PlutoTV, Nickelodeon, MTV, Comedy Central o SkyShowtime (por Paramount) y gigantes como Eurosport, HBO Max, DC Comics, Warner TV, TCM y Discovery Channel (de Warner Discovery). Eso vendrá acompañado de despidos. Miles de despidos.
Con una ventana menos donde vender su obra, además, guionistas y directores se van quedando sin opciones donde vender originalidad. Esta “consolidación” de Hollywood va matando la diversidad de voces de la industria, cualquier apuesta por la valentía u otras miradas creativas. Pero, sobre todo, nos acerca a una mirada política unilateral, dictada por el heredero de uno de los magnates más cercanos a Trump. Una vez planteados estos peligros, ya podremos discutir dónde se verá Juego de tronos, qué perfil tendrá ahora Batman o si Tom Cruise rodará otra Misión: imposible. Seguramente la respuesta sea: lo que le guste al presidente.
