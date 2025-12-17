MTV cierra siete de sus canales de televisión en Europa y España en plena reestructuración de Paramount

El streaming mató a la estrella del vídeo. MTV, que se lanzó en los ochenta como fenómeno con aquel Video killed the radio star (el vídeo mató a la estrella de la radio), ya no es la marca que fue, y la llegada de las fusiones de Hollywood parece que va a darle una estocada casi definitiva a nivel mundial. En plena deflación de canales lineales (los que tienen una parrilla con horario), Paramount cesará las emisiones en Europa este 31 de diciembre de las cadenas de cable MTV 00s, MTV 90s, MTV 80s, MTV Live, Club MTV, MTV Hits y NickMusic, que estaban incluidos en paquetes de Movistar Plus+, Orange o Digi TV en España, según confirma la compañía a EL PAÍS.

La productora, que pasa por una profunda reestructuración global tras la llegada del magnate David Ellison, la fusión Paramount Skydance y el anuncio de más de 2.000 despidos, limitará así su servicio a partir de 2026 a cuatro canales: el principal, MTV (que en España ha sido casa de éxitos como Gandía Shore o Alaska y Mario tras evolucionar desde el videoclip al reality show, y saltar también a la TDT), los infantiles Nickelodeon y Nick Jr. y Comedy Central, descubridor de muchos de los cómicos punteros de nuestro país.

Esta estrategia sigue los pasos, además, del anuncio de que Paramount Network abandonará su hueco en la TDT también el último día del año, trasladando sus emisiones a internet a través de la plataforma Pluto TV de televisión gratuita con anuncios, donde la distribuidora de Hollywood quiere centrar sus esfuerzos. Todos los pasos son parte de una estrategia global de recortes con el objetivo de ahorrar 500 millones de dólares.

Por si esto no fuera suficiente cambio para el devenir de la compañía, Paramount Skydance se encuentra inmersa en plena puja por hacerse con Warner Bros. Discovery, con una oferta de 93.250 millones de euros con la que quiere convencer a los accionistas de que su trato es mejor que el ya firmado con Netflix. La reciente fusión del estudio, el primero en Hollywood fundado en 1912, se está viendo además salpicada por todo tipo de polémicas políticas, como su acuerdo judicial con Donald Trump por un reportaje sobre Kamala Harris, el despido del presentador Stephen Colbert y la luz verde a la película Hora punta 4, del director acusado de abuso sexual Brett Ratner y que recientemente ha rodado un documental sobre Melania Trump.

Desde los ochenta, MTV ha sido una de las principales marcas de este conglomerado de medios. Durante varias décadas aquellos canales de televisión tradicional solo dio alegrías y beneficios a las grandes distribuidoras de Hollywood, pero, hoy, al menos en EE UU, la televisión con horarios y canales ha bajado de tener un 64% de la tarta de espectadores (sumando cable y abierto) en 2021 al 45,1% en cuatro años, según Nielsen. En su oferta para comprar Warner, y al contrario que Netflix Paramount ofrecía, aun así, comprar también todas las cadenas de la compañía dueña de HBO llamadas a la extinción: las noticias de CNN, TNT (renombrado en España como Warner TV), TCM, HGTV y Discovery Channel, o Eurosport (de la empresa tras la fusión con Discovery). Muchas de ellas tienen sedes globalmente. Si Netflix se hace con la compañía de Bugs Bunny, por el contrario, será con la condición de que Warner se deshaga antes (en 2026) de esos activos que hoy solo pesan en las cuentas.

MTV, en particular, había perdido su identidad ya de manera previa, ante el cambio de pantalla del videoclip y la música, de la televisión a plataformas como Youtube o redes sociales como TikTok. MTV, ya no tan Music Television, se reinventó para convertirse en una cadena más centrada en programas de citas o telerrealidad como Teen Mom, Catfish, Jackass y Jersey Shore, pero por el camino quedaron todo un grupo de canales secundarios todavía dedicados a las canciones y los vídeos musicales. En EE UU, de momento, seguirán los canales ante la necesidad de una estrategia, aunque ya han ido cancelando programas como Ridiculousness, hecho con vídeos de tortazos y curiosos y que rellenaba gran parte de la parrilla, para ahorrar costes. MTV Studios, por su parte, es también productora de series tan populares como Yellowstone, Reno 911!, Inside Amy Schumer, Scream o RuPaul’s Drag Race. Sea como sea, el futuro de los canales de televisión de siempre, que llenan las ofertas de la televisión de pago casi al peso, se presenta oscuro.