PP y Vox suprimen la comisión LGTBI al reformar el reglamento de Les Corts Valencianes

El pleno vota la propuesta sin pasar por la comisión de la que Carlos Mazón es portavoz de los populares

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos mayoritarios del PP y Vox, la reforma del reglamento, que elimina varias comisiones, entre ellas la de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI, para reorganizar esas materias e incluirlas en otras comisiones. También suprime el lenguaje inclusivo.

El cambio, presentado en octubre por el entonces portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, y el portavoz de Vox, José María Llanos, elimina las comisiones de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI, de Asuntos Europeos, de Derechos Humanos y de Participación Ciudadana, cuyos contenidos se pasan a otras comisiones.

Establece, además, la eliminación del lenguaje inclusivo; modifica la paridad de la Mesa, donde “se mantiene el equilibrio, pero desaparece la regla de ‘cremallera’, y permite la transferencia de créditos entre diferentes secciones de entes estatutarios.

La propuesta se ha tramitado por el procedimiento de lectura única, por lo que ha llegado al pleno sin haber pasado por la comisión de Reglamento -donde el PP ha nombrado como portavoz al expresident de la Generalitat Carlos Mazón lo que le procura un complemento de 634 euros- y sin que los grupos hayan podido presentar enmiendas. Mazón ha llegado a Les Corts Valencianes avanzada la mañana y una vez terminado el debate de este asunto, aunque ha podido votar a favor la reforma reglamentaria.

El PSPV ha calificado de “fascista” la reforma por impedir el debate y que la oposición haga aportaciones, algo que también ha denunciado Compromís, que ha alertado del retroceso en derechos que supone esta reforma, especialmente para las mujeres y el colectivo LGTBi, y ambos grupos han anunciado que la recurrirán al Tribunal Constitucional.

Desde el PP y Vox han defendido que la norma está basada “en la experiencia, la necesidad y el sentido común” y busca “adaptarse a lo que reclama el pueblo valenciano”, y han reprochado a la izquierda su “feminismo de pandereta”.

El diputado del PP Alejo Font de Mora ha afirmado que la reforma se ha hecho así “por rapidez, agilidad y para adaptarse a lo que reclama el pueblo valenciano”, y ha destacado que no es la primera vez que se usa la lectura única para modificar el reglamento, pues se hizo en 2015, 2018 y 2024, durante el gobierno de izquierdas, denominado, el Botànic.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha justificado estos cambios en “la experiencia, la necesidad y el sentido común”, pues desde Vox no aceptan “comisiones con nombre y apellidos -en referencia a la comisión del colectivo LGTBi- que suponen privilegios para unos y el desprecio u olvido para los demás”.

Por el contrario, para el síndic socialista, José Muñoz, se trata de una “reforma fascista por la forma y por el fondo”, y ha reprochado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ofrezca mucho diálogo pero lo primero que hace es “es evitar el debate parlamentario y las aportaciones” de la oposición. En este sentido, ha anunciado que recurrirán el cambio normativo al Tribunal Constitucional “por vulneración de derechos fundamentales”, al tiempo que ha advertido de que “Vox acabará ocupando el lugar de lo que debería ser la derecha moderada” en este país.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro, para quien con la tramitación de esta reforma se pisotean los derechos de la oposición, y ha avanzado que también la recurrirán por considerarla inconstitucional. Su compañera de grupo Verónica Ruiz ha añadido que la reforma supone, además, “un retroceso y un ataque” a las mujeres y a las personas LGTBI.

El diputado del PP ha denunciado la “sarta de barbaridades vertidas” por la oposición, a la que ha reprochado que hable de feminismo y ha dicho que todas las reclamaciones sobre esta materia o sobre lucha en favor de las mujeres se hagan en Ferraz, donde está la sede del PSOE.

Ha acusado al PSPV de querer hacer “ruido mediático para tapar la podredumbre que afecta al PSOE”, y ha lamentado que “solo se preocupen del lenguaje inclusivo”, que, a su juicio, “es una aberración y va en contra de la RAE”. Asimismo, ha señalado que “fascismo” es tener “secuestrado el Congreso, donde ni siquiera se tramitan las leyes que presenta el PP” u “ocupar el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado”. El síndic socialista ha replicado que “lecciones, pocas” por parte del PP, y ha afirmado que en el Partido Socialista expulsan a las personas acusadas de abuso o acoso sexual, mientras que en el PP “pactan con ellos y gobiernan con ellos”.

Sin nuevos vocales consejo de Transparencia

Por otro lado, el pleno no ha conseguido elegir este miércoles a los vocales del Consejo Valenciano de Transparencia ni a los del Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria al no haber alcanzado ninguno de los candidatos la mayoría de tres quintas partes necesaria para salir adelante en primera votación, que ha sido secreta con papeletas. Cada diputado ha podido votar un máximo de tres nombres. De un lado, los candidatos a ocupar las vocalías del Consejo Valenciano de Transparencia eran Sonia Margarita Barriga y Vicente Fernández a propuesta del PP, Sofía García por Compromís y Eduardo Ruiz por Vox.

Tras no salir adelante la elección, el reglamento de Les Corts establece que ahora se tendrán que hacer “sucesivas votaciones, en sesiones plenarias diferentes en el plazo de dos meses”. Tampoco ha salido adelante la elección de los vocales del Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, al requerir la misma mayoría de tres quintos. Los aspirantes eran Antonio Esparza, Carla García y Manuel Miñés, todos ellos de la única candidatura presentada conjuntamente por PP y Vox.