Deportes
RALLY DAKAR

Etapa 4 del Dakar | Schareina y Lategan atrapan el liderato en un rally de idas y venidas donde Sainz espera su oportunidad

El piloto valenciano de Honda encadena su segundo triunfo consecutivo, mientras el sudafricano de Toyota desbanca a los Ford en la general

Guille Álvarez
Guille Álvarez
Hail -
Ir a los comentarios

Con la experiencia por bandera, Carlos Sainz pedía calma a su equipo en la víspera de la primera etapa maratón sin asistencia mecánica de este miércoles durante la celebración de su repóker en la general. “Vamos a ser prudentes, mañana habrá el efecto yoyó, y seguro que nos afectará”, avisaba el cuatro veces ganador del Dakar desde la carpa de Ford. Tenía toda la razón del mundo. La etapa 4 de la edición del 2026 entre Al Ula y la tienda de campaña en medio de la nada, de 451 kilómetros contra el crono para los coches, encumbró al sudafricano Henk Lategan con un tiempo de 4h47m08s y el liderato de la prueba.

El puntal de Toyota ganó su quinta etapa en el Dakar y pone tierra de por medio ante la mayoría de sus rivales por la general, con la única excepción de un Nasser Al-Attiyah (Dacia), que se recuperó de su mala tercera etapa con la segunda plaza del día y la tabla, ahora a cuatro minutos del liderato. Además, vio como su compañero Yazeed Al-Rajhi, el multimillonario saudí defensor de la corona, tuvo que retirarse en el kilómetro 234 después de sufrir tres pinchazos y quedarse sin repuestos.

Sin trazas de las motos, que usaron otra ruta, los primeros coches sufrieron más de la cuenta en la navegación. Carlos Sainz perdió 27 minutos y, aunque mantiene la cuarta plaza de la general, lo hace a casi 16 minutos del nuevo líder, más de lo mismo para Nani Roma, séptimo a más de 18 minutos y una Cristina Gutiérrez (Dacia) que cierra los diez primeros puestos de la general a 25 minutos de la cabeza de carrera. Laia Sanz (Ebro), muy cómoda en su primer año entre los mejores vehículos, fue decimocuarta de la etapa justo entre Nani Roma y su mentor madrileño. En la general, la barcelonesa marcha decimoctava a 42 minutos.

Como ya alertó Sainz, su travesía hasta el vivac de mínimos –donde los pilotos dormirán esta noche con poco más que una hoguera, tienda y ración militar–, fue un drama. Pero el mazazo del día puede convertirse en alegría a la siguiente jornada. Así ha sido al menos hasta ahora en la presente edición. Faltará por ver cuándo uno de los favoritos rompe el esquema o si la mecánica corta. El melón de abrir pista sin trazas recaerá ahora en Lategan y Al-Attiyah, y las idas y venidas deberán ayudar en esta ocasión a quienes quedaron rezagados en la etapa de este martes.

En motos, el valenciano Tosha Schareina, que volvió a exhibir su gran estado de forma, repitió victoria en la etapa 4 del Dakar 2026 y se lució en la primera parte de la maratón sin asistencia para erigirse como líder de la prueba. El piloto de Honda abrió pista de principio a fin en los 492 kilómetros de especial de la jornada, y gracias a una bonificación de 6m26s por hacer el trabajo sucio al resto amortiguó el tiempo perdido buscando la ruta adecuada, el reto más grande para cualquier participante en el mundo de los rally-raids.

El nuevo cabecilla de la general cruzó la meta con un tiempo de 4h31m56s en una jornada redonda para Honda, que colocó al estadounidense Ricky Brabec a su estela y se puso a la par del español en la general, ningún segundo entre ambos. Al ganar la especial del día, Schareina se quedó con el liderato. Las KTM se tomaron con calma la jornada, con Daniel Sanders quinto a dos minutos y medio pero a tan solo a 1m24s de los referentes de la tabla. Edgar Canet fue octavo y se mantiene cuarto en la general a más de 11 minutos del líder. Desde 2017, los pilotos españoles de moto no acumulaban cuatro victorias de etapa en el rally, algo que en 2026 han logrado cuando tan solo se han disputado cinco (contando la prólogo).

La segunda parte de la maratón tendrá pistas rápidas, pero muchos cambios de rumbo en más de 350 kilómetros de especial. La navegación volverá a ser complicada para los líderes, que no contarán con trazas al separarse de nuevo motos y coches. Hacia el final de la jornada, con Hail en el horizonte y los vehículos al límite tras una noche sin asistencia mecánica, volverán las piedras que tanto han fastidiado en esta edición de 2026 a los pilotos

Clasificaciones

Etapa 4 motos

1. T. Schareina (Honda), 4h31m56s

2. R. Brabec (Honda), +0:06

3. S. Howes (Honda), +0:10

5. D. Sanders (KTM), +2:37

8. E. Canet (KTM), +3:49

General motos

1. T. Schareina (Honda), 16h45m40s

2. R. Brabec (Honda), +0:00

3. D. Sanders (KTM), +1:24

4. E. Canet (KTM), +11:22

5. L. Benavides (KTM), +13:09

Etapa 4 coches

1. H. Lategan (Toyota), 4h47m08s

2. N. Al-Attiyah (Dacia), +7:03

5. S. Loeb (Dacia), +17:54

13. C. Sainz (Ford), +27:06

14. L. Sanz (Ebro), +28:58

General coches

1. H. Lategan (Toyota), 16h29m15s

2. N. Al-Attiyah (Dacia), +3:55

4. C. Sainz (Ford), +15:53

7. N. Roma (Ford), +18:36

10. C. Gutiérrez (Dacia), +25:18

Resultados y clasificaciones del Rally Dakar

Guille Álvarez
Guille Álvarez
Graduado en Ciencias Políticas por la UPF y máster en Periodismo Deportivo y Comunicación por la Blanquerna-URL, ha pasado por las redacciones de La Vanguardia, la revista VICE y Mundo Deportivo. Colabora con la sección de deportes de EL PAÍS desde 2022, donde ha cubierto el Mundial de MotoGP y varias ediciones del Rally Dakar.
