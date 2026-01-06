Tosha Schareina remonta en el Dakar a pesar de una aparatosa caída

Tosha Schareina (Honda) ganó la etapa 3 del rally con un tiempo de 4h26m39s y a pesar de sufrir un aparatoso accidente durante la especial. El piloto valenciano de 30 años, segundo clasificado de la prueba el curso pasado, logró su tercera victoria en el Dakar y arrancó su operación remontada en la general sin aparentes dolencias tras el golpazo en una zona arenosa entre árboles y vegetación. El australiano Daniel Sanders (KTM) se mantiene líder de la carrera a pesar de abrir pista durante gran parte de la jornada y tiene ahora a su estela al estadounidense Ricky Brabec y a su compañero español en Honda, segundo y tercero a algo más de un minuto cuando todavía queda mucha tela que cortar.

“Aún había muchas piedras y el libro de ruta era complicado, pero intenté atacar. Era una zona que me trae muy buenos recuerdos de la Etapa Prólogo que gané hace dos drakares, y sabía que me encontraba fuerte y preparado para la etapa que nos esperaba. Ha sido duro, porque he tenido una caída, pero eso no me ha impedido seguir a tope y he terminado la etapa sin problemas”, declaró el ganador de la jornada en la línea de meta. “Esto es solo el principio, y mañana estaré en cabeza. Será el inicio de la etapa maratón, así que deberé tener cuidado con la moto y los neumáticos mientras lucho por una buena posición. Aún no sé cómo se desarrollarán las cosas en la lucha por la victoria, pero pueden pasar muchas cosas y lo único que sé es que estaré en la lucha”, añadía.

Algunos de los pilotos más experimentados de la carrera definieron la especial de la jornada en Al Ula como una de las más complejas de toda su trayectoria a nivel de navegación. En el laberinto preparado por la organización, el fenómeno Edgar Canet fue uno de los más perjudicados. “Ha sido un día difícil, los kilómetros no pasaban. La navegación fue complicada, y con tantas piedras, te destrozas las manos y la cabeza. Creo que será un día muy importante para la carrera, y llegar sanos y sin besar el suelo es positivo”, convino el catalán de 20 años. La perla de KTM marcha cuarto de la general a casi nueve minutos del vigente campeón y líder de la carrera.

Los competidores encaran este miércoles la primera de las dos etapas maratón del rally, que les invita a gestionar con mimo los riesgos de la carrera y cuidar la mecánica. Tras completar los más de 400 kilómetros de especial, con recorridos diferentes para motos y coches, los pilotos y copilotos deberán valerse por sí mismos para reparar sus vehículos. Luego acamparán bajo las estrellas en un vivac bajo mínimos y sin asistencia de la organización: una hoguera, tiendas de campaña y raciones militares de comida, lo más cerca que el Dakar contemporáneo está de sus esencias.

