El Joventut incorpora a Jabari Parker hasta final de temporada

Dos sorpresas negativas para Jabari Parker (Chicago, Estados Unidos; 30 años) han dado con un notición para el Joventut de Badalona, que ha logrado incorporar al alero/al-pívot hasta final de temporada para su alegría. El jugador, que el lunes comenzará a entrenarse con su nuevo equipo, llega cedido por el Partizán de Belgrado.

La historia comenzó hace tres temporadas, cuando el Barcelona llamó a Parker para probarle durante un par de semanas de entrenamientos, toda vez que arrastraba dos graves lesiones de rodilla. Pasados unos pocos días, sin embargo, el club le notificó que lo fichaba, sorprendidos todos por su entrega en el parket y por su buen estado físico, además de por un baloncesto que ya había prometido mucho en sus inicios, toda vez que pasó de ser la estrella universitaria de Duke al número dos del draft de la NBA en 2014 -por delante de Embiid y Jokic, por ejemplo-, de un rookie que atraía flashes y rivales a un jugador en la rebotica que tras salir de los Bucks pasó por cincos equipos (Bulls, Wizards, Hawks, Kings y Celtics).

Pero en el Barcelona se reencontró, jugador capital con Grimau. No tanto, sin embargo, con Peñarroya al curso siguiente, que entregó las llaves del equipo a Punter. Y los dos jugadores, que son de esos que tiran antes que pedir permiso, no encajaban en el mismo equipo. O eso, al menos, es lo que justificó el área deportiva al final del año cuando decidió darle la baja de forma unilateral para disgusto de la afición y parte de la directiva. Un revés, también, morrocotudo para el jugador, que ya había declarado su amor incondicional al club y a la ciudad, habitual pasajero de metro y visitante de las playas o de los monumentos de la ciudad, ávido lector y persona comprometida con los derechos humanos.

Con las maletas hechas, Parker firmó por el Partizán de Belgrado. Y, aunque comenzó bien -no así el equipo-, pronto se llevó la otra mala noticia, pues el club incorporaba a Peñarroya al banquillo, rebotado desde el Barcelona. Y saltaron las chispas. “Jabari no entrenó la semana pasada y es obvio que está fuera de forma”, declaró el técnico pocos días después de su llegada; “tiene que entrenar, recuperarse y mejorar mucho su forma. Sin eso, no puede ser parte del equipo”. Y remató: “La situación de Jabari es su problema. Si quieres estar en el equipo, tienes que demostrarlo todos los días en los entrenamientos. Es simple” Unas palabras que no digirió el jugador.

Encasquillado el problema, el club ha optado ahora por dejar salir a Parker hasta el final de la temporada. Y el Joventut, que aspira a jugar la final four de la Basketball Champions League que se disputará en Badalona, ​​pagará una parte del salario de Parker, que llega para reforzar una posición que tenía debilitada desde la marcha de Sam Dekker.