Karla Sofía Gascón, en los Goya: “El año pasado no me dejaron pasar”
Tras la polémica por sus tuits antiguos, la actriz repasa su experiencia en el programa especial de EL PAÍS en la alfombra roja antes de la gala
La actriz Karla Sofía Gascón, nominada el año pasado a un Oscar por Emilia Pérez y que fue duramente criticada por unos tuits antiguos, ha hablado en el programa especial de EL PAÍS en la alfombra roja de los Goya 2026 de los “momentos terribles” que vivió entonces. “El año pasado no me dejaron pasar”, dijo sobre la gala del cine español.
“Hay mucha gente que se ha aprovechado de mí políticamente, tanto de un lado como de otro”, señaló en declaraciones a los periodistas Gregorio Belinchón y Antonio Nieto. “Yo tengo una libreta maravillosa donde tengo apuntado todo, quién, cómo, dónde y por qué”, añadió.
📺TV en DIRECTO | Karla Sofía Gascón habla sobre la cancelación que sufrió en los Goya de 2025: "No me dejaron pasar por la alfombra (...) Llegué a pensar que me tiraba al Sena" https://t.co/Q0I8JkcMka pic.twitter.com/9O3NCV8TFK— EL PAÍS (@el_pais) February 28, 2026
“He pasado momentos muy terribles, pero eso lo único que ha hecho es hacerme más fuerte”, agregó. También dejó una frase con la que resumiría su experiencia en la primera ocasión que asiste a los premios del cine español: “El retorno del Jedi”. Y, al hilo de lo vivido, quiso compartir una recomendación literaria: El conde de Montecristo.
Aquí se puede seguir el minuto a minuto de la gala de los Goya 2026 y aquí el programa especial de EL PAÍS desde la alfombra roja.
