Ir al contenido
_
_
_
_
Premios Goya
En directo
Premios Goya

Karla Sofía Gascón, en los Goya: “El año pasado no me dejaron pasar”

Tras la polémica por sus tuits antiguos, la actriz repasa su experiencia en el programa especial de EL PAÍS en la alfombra roja antes de la gala

Karla Sofía Gascón, en la alfombra roja de los Premios Goya, en Barcelona.ALBERT GARCIA
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La actriz Karla Sofía Gascón, nominada el año pasado a un Oscar por Emilia Pérez y que fue duramente criticada por unos tuits antiguos, ha hablado en el programa especial de EL PAÍS en la alfombra roja de los Goya 2026 de los “momentos terribles” que vivió entonces. “El año pasado no me dejaron pasar”, dijo sobre la gala del cine español.

“Hay mucha gente que se ha aprovechado de mí políticamente, tanto de un lado como de otro”, señaló en declaraciones a los periodistas Gregorio Belinchón y Antonio Nieto. “Yo tengo una libreta maravillosa donde tengo apuntado todo, quién, cómo, dónde y por qué”, añadió.

“He pasado momentos muy terribles, pero eso lo único que ha hecho es hacerme más fuerte”, agregó. También dejó una frase con la que resumiría su experiencia en la primera ocasión que asiste a los premios del cine español: “El retorno del Jedi”. Y, al hilo de lo vivido, quiso compartir una recomendación literaria: El conde de Montecristo.

Aquí se puede seguir el minuto a minuto de la gala de los Goya 2026 y aquí el programa especial de EL PAÍS desde la alfombra roja.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Colecciones
colecciones
Descubre la colección que convierte el arte en estilo. Una selección exclusiva de piezas únicas inspiradas en grandes maestros como Picasso, Klimt y Miró.
colecciones
Petra Waszak: Pendientes "Mille Fiori". Un accesorio que complementa a la perfección el vestuario
colecciones
Bolso "Lady-Stripe" en forma de cesta fabricado en suave piel de vacuno. Versión rojo/negro
colecciones
No te quedes sin tu pieza exclusiva
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_