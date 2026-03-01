Miriam Garlo, Goya a mejor actriz revelación por ‘Sorda’: “Ninguna persona sorda es muda. Tenemos identidad y voz propia”

La actriz Miriam Garlo (derecha) durante su discurso tras recibir el Goya a mejor actriz revelación por su trabajo en ´Sorda´.

La actriz murciana Miriam Garlo (Molina de Segura, 1984) se ha alzado con el Goya a mejor actriz revelación por su interpretación en ‘Sorda’, donde da vida a Ángela, una mujer que teme por los problemas de comunicación que puedan surgir entre ella y su hija. Garlo se quedó sorda a los siete años y hasta los 30 no aprendió a signar.

Al recibir el galardón, la actriz usó su voz y sus manos para agradecer a su compañero Álvaro Cervantes, quien se llevó el premio a mejor actor de reparto, y “especialmente” a su hermana Eva Libertad, quien había ganado unos momentos antes el Goya a mejor dirección novel por la misma cinta: “Tu sensibilidad me protege”.

La intérprete ha dedicado el premio a la comunidad sorda y a la posibilidad de que el cine sea para todo el mundo: “Sin límites ni fronteras ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una identidad y una voz propia, pero no siempre es oral. Viva el cine accesible”.

Y reivindicó que “sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, sin respeto somos un fracaso como sociedad”. “No a los genocidios ni a los feminicidios”, añadió.

Miriam Garlo competía por el galardón con Nora Hernández, por su interpretación en ‘La cena’, Blanca Soroa por ‘Los domingos’, Elvira Lara por ‘Los Tortuga’ y Llúcia Garcia por ‘Romería’.

‘Sorda’, la ópera primera de Eva Libertad, cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda, que va a tener un bebé con Héctor, interpretado por Álvaro Cervantes. Durante el embarazo surgen dudas sobre cómo podrá comunicarse con su hija, la llegada de la cual genera una crisis en la pareja.