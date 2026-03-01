TVE, entre el esfuerzo y algunas bobadas

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

El ataque a Irán ha pisado, lógicamente, todo el completo seguimiento informativo que habían tenido los preparativos de los premios Goya en TVE. Con todo, a la hora anunciada, la emisora pública ha abierto las ventanas previstas para la cobertura de la gala, un buen esfuerzo. Incluso antes, RTVE Play ha dado la señal sin sonido de la alfombra roja. Ahí se han visto las primeras diferencias entre quienes debían atender infinidad de selfis y quienes eran ignorados por el público. Otra diferencia: quien lucía una chapa “Free Palestine” y quien no la llevaba. La 1 ha estado en la alfombra roja y la ceremonia, con un tratamiento convencional, correcto. Lo de RTVE Play quería ser más “gamberro”, según TVE. En La 1, cinco periodistas atendían la llegada de los invitados. Carlos del Amor se encargó con discreción y eficacia de la retransmisión de la ceremonia.

En Play llevaban la recepción Nuria Marín, la creadora de contenidos Marina Rivers e Inés Hernand, de quien todavía se recuerda su entusiasmo cuando, en idénticos menesteres en la alfombra de 2024, se encontró a Pedro Sánchez. “Eres un icono, presi, te queremos!”, le dijo. Esta vez habló de ello quitándole importancia. La 2 Cat ofreció locución en catalán, hubo señal en lengua de signos y el espectador, siempre desde RTVE Play, podía conocer las bambalinas de la ceremonia. El mismo trío que había cubierto la alfombra roja esperaba entre bastidores a los galardonados y otros asistentes, muchos ya entrevistados en la previa de la alfombra roja. Invitaban a... gominolas. Estaría bien esta segunda mirada más jovial si no se cayera tan a menudo en la bobada al lado de ocurrencias pertinentes. “Colágeno” fue una las palabras más usadas en este salseo. Este seguimiento desde bastidores se colgó durante unos veinte minutos, se quedaron sin luz. No se perdió nada.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini han sido los presentadores. Ambos tienen un sobrado arraigo en esta fiesta del cine español. Tosar ha estado nominado 11 veces y ha ganado la estatuilla en tres ocasiones. Bandini tiene una y su versión el año pasado de El amor, el tema que cantaba Massiel, fue un sobrio y bellísimo tributo. Los dos ya habían querido mostrar su empatía mutua en el anuncio de la gala. “Vaya parejón”, se exclamaba Tosar. El anuncio termina con un animoso “a por la gala”. Una ceremonia que ha tenido en los últimos años una audiencia fiel, incluso creciente. Y tiene su mérito porque es un género con una obligación insalvable: repartir casi una treintena de premios y escuchar el agradecimiento de otros tantos premiados.

A las doce de la noche se habían dado poco más de una quincena de estatuillas. Después de dos horas de ceremonia amenaza —por más buena música que se le ponga— el mayor peligro en esta clase de eventos gremiales: caer en brazos de Morfeo. Y ello, a pesar de que la ceremonia fue austera, tuvo momentos emotivos y el reparto de premios consiguió una inédita brevedad en los galardonados. “Empezamos en febrero y ya estamos en marzo”, se dijo desde el escenario.

Bandini y Tosar pusieron todo su oficio. No hubo chistes, ni buenos ni malos. Las bromas a compañeros tuvieron más de coleguismo que simpática malicia. La gala, con empleo episódico sin problemas del catalán o el euskera, estuvo dirigida por dos veteranos en tales menesteres, Ángel Custodio y Tinet Rubira (Operación Triunfo) de Gestmusic. Sin grandes errores, pero tampoco osaron sacudir la rutina del género.