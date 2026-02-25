“Esto es un campo de nabos”: Rigoberta Bandini y Luis Tosar visitan ‘La revuelta’ antes de los Goya

Antes de recalar en Barcelona para presentar este año los premios Goya, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini pasaron este martes por La revuelta para hacer su propia entrega de galardones, “los premios Goscar”, y de paso hacer una crítica al programa de David Broncano: “Me hacía ilusión entregar un premio a una mujer, pero como brillan por su ausencia en tu programa, cariño mío, porque es un campo de nabos”, dijo Bandini, antes de entregar una de las falsas estatuillas que trajeron a una mujer del público.

Los invitados, que recordaron que suman cuatro estatuillas por sus carreras, entraron tras la entrevista a la cantante Bad Gyal (que también actuará el sábado) para entregar estos premios, que, sin embargo, tenían forma de Oscar, al equipo del programa. A Ricardo Castella le dieron el de mejor diseño de vestuario; a Grison, el de efectos especiales por sus sonidos de beatbox, y a Broncano, con ironía, el del mejor presentador del año. Ante la ausencia de mujeres, de colaboradoras como Lalachus que solo aparecen esporádicamente, el último tuvo que quedar vacante.

La ausencia de mujeres en La revuelta ha sido una de las críticas recurrentes al programa desde sus inicios, tanto que en septiembre de 2024 ya la defensora de la audiencia explicó que tenían que mejorar la representación, al haber solo dos colaboradoras femeninas (Lalachus y Valeria Ros) y semanas en las que todos los invitados eran hombres. La presencia en cuanto a equipo del programa frente a las cámaras no ha mejorado.

La sorprendente pareja de Bandini y Tosar se estrenarán en los Goya el próximo sábado también en La 1 a las 22.00 de la noche. Entre las actuaciones musicales que contará la gala que tiene como favoritas a Sirat y Los domingos estarán Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano.