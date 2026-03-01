Qatar suspende sus competiciones de fútbol y La Finalissima está en el aire

La Federación de Fútbol de Qatar ha anunciado este domingo que suspende todas las competiciones y torneos que se celebran en el país debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Israel a Irán este fin de semana. Esta decisión deja en el aire que pueda llevarse a cabo La Finalissima, el partido entre España y Argentina previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha. El comunicado de la Federación de Qatar explica que el fútbol para en el país hasta nuevo aviso y a la espera de cómo evolucione el conflicto bélico.

La Finalissima es el duelo que enfrenta al campeón vigente de Europa, la selección española que lidera Lamine Yamal, y a la campeona de América, la Argentina de Messi, una cita que ha levantado una gran expectación por el choque de dos de las grandes favoritas para el próximo Mundial, título que defiende el combinado albiceleste, y por el duelo generacional entre sus estrellas.