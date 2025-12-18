La Finalissima entre España y Argentina se jugará el 27 de marzo en Qatar

A la izquierda, Morata alza la Eurocopa rodeado de los jugadores de la selección española, a la izquierda, Messi hace lo propio con la Copa América y los jugadores argentinos.

La fecha del esperado partido entre el campeón de Europa y de América, con el atractivo del choque Messi-Lamine Yamal, ya es oficial

La Finalissima, el gran duelo que enfrentará a España y Argentina en el próximo mes de marzo, ya tiene fecha según ha informado la Federación Española de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Lusail de Doha (Qatar) el próximo 27 de marzo a las 19:00 (horario peninsular español). El esperado duelo entre el campeón de Europa y el de América de selecciones nacionales aprovechará el primer parón FIFA del año 2026, en el que se disputará la Copa Mundial de fútbol entre los días 11 de junio y 19 de julio.

Será la primera vez que la selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones anteriores. Las primeras fueron en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. Ediciones que se adjudicaron Francia y Argentina, respectivamente. En 2022 se retomó la competición con el partido que enfrentó a Argentina e Italia en Londres con victoria para el conjunto albiceleste, que acumula dos de los tres títulos.

España llegará al duelo contra el plantel de Lionel Scaloni no solo como vigente campeona de Europa, sino que además ocupa actualmente el puesto número uno en el ranking FIFA por delante precisamente del combinado sudamericano. El último duelo oficial entre ambas selecciones data de marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

La Finalissima medirá el estado de forma, a tres meses del Mundial 2026 de EEUU, Canadá y México, de las dos principales candidatas a hacerse con la Copa del Mundo. Además, ofrecerá un duelo individual entre dos jugadores como son Messi, leyenda del fútbol mundial, y Lamine Yamal, flamante estrella del combinado español y del FC Barcelona.

Además de la Finalissima, España aprovechará este parón del mes de marzo para jugar un amistoso contra Egipto. Al mismo tiempo, Argentina hará lo propio disputando un choque amistoso contra Qatar.